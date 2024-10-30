卓榮泰：研議修法「6個月育嬰留職停薪津貼」再加碼1個月

▲行政院長卓榮泰主持行政院經濟發展委員會第2次會議。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（30日）主持經發會，繼續針對「雙就業與雙照顧議題－提升婦女、中高齡者及高齡者勞動參與率」進行意見交換。卓榮泰表示，請勞動部以更積極誘因，協助婦女、中高齡者及高齡者重返職場，預定114年到117年，每年增加3.5萬名婦女重返職場、12萬名中高齡者及高齡者續留或重返職場，持續提高婦女、中高齡者及高齡者的勞動參與率。

針對勞動部「雙就業與雙照顧議題－提升婦女、中高齡者及高齡者勞動參與率」報告，卓榮泰表示，經濟發展必須普惠大眾，讓國人都能公平參與、共享成果，而雙就業、雙照顧是其中非常關鍵的策略。

卓榮泰說，政府會持續完善公共支持體系，以減少民眾出門上班、回家要「第二輪班」的照顧負擔，讓工作者都能夠平衡工作與家庭責任、照顧不離職，並藉由持續精進職場支持方案，提高婦女、中高齡者及高齡者的勞動參與率，以確保台灣經濟成長動能。

另外，卓榮泰也請衛福部及教育部積極透過社會投資策略，推動友善托育措施及「長照3.0」，協助減輕家庭育兒、照顧長者的壓力；此外，請勞動部以更積極的誘因，協助婦女、中高齡者及高齡者重返職場，並排除職場障礙，獎勵雇主增加僱用，設定更有企圖心的目標，包括：預定114年至117年每年增加3.5萬名婦女重返職場、12萬名中高齡者及高齡者續留或重返職場，持續提高婦女、中高齡者及高齡者的勞動參與率。

針對育嬰留停部分，將於114年研議修正《就業保險法》、《公教人員保險法》及《軍人保險條例》，讓領滿6個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再增加各1個月津貼，以強化經濟支持及提升男性參與；另請勞動部持續試辦彈性育嬰留職停薪，並審慎評估，作為未來政策精進之參考。