民進黨中國部曝陸目標　「2年癱瘓政府、4年下架民進黨」

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（30日）日召開中執會，由民進黨中國事務部主任吳峻鋕以「中國事務部諮詢委員會關於國際與兩岸情勢的分析意見」為題進行專案報告。據轉述，報告內容提及中國相關滲透作為，包含目標是「2年癱瘓政府、4年下架民進黨」，並藉由台灣「朝小野大」施壓。民進黨主席賴清德則回應，台灣對此要有相對應的準備，包含修法、國安層次防護要提升。

據了解，吳峻鋕報告指出，觀察520後兩岸情勢，預判中國會批評賴清德「倚美謀獨」，且目標是「2年癱瘓政府、4年下架民進黨」，並在台灣內部以「朝小野大」來施壓，同時一連串文攻武嚇，壓制台灣參與國際事務空間。

吳峻鋕也提到，針對兩會後中國經濟，有專家分析，中國高成長時代已過去，現面臨貧富差距擴大、內需不足等問題，中國要靠出口擴張經濟，但會衝擊其他國家產業，我國也要因應此課題。另外，懲戒台獨22條是中國「反分裂國家法」修正意見，對台灣而言，這不只是法律問題，更是中國企圖壓迫達到政治目的。

據轉述，中常委王定宇建議，中國部可把相關論述提供給黨團合作發揮；最近福建頒布惠台措施，也要注意中國新戰略「以省對台」，意圖將台灣限縮在地方議題。中常委吳思瑤則提到，應針對中國滲透行為，探討刑法「外患罪」相關修法，例如反滲透法。綠委沈伯洋則提議，增加通敵樣態，比如「協助他國在我國執行主權行為」，盼推動相關修法，未來對應方式能透過立法達成。

針對上述討論，據轉述，賴清德回應，因應中國滲透台灣要有相應準備，包含修法、國安層次防護的提升等等，未來中國部的會議紀錄可提供黨公職、黨團，進行聯合會議，擴大獲取國際外交和中國相關資訊。

