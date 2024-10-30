康芮強颱以巔峰之姿襲台　明午「全台籠罩暴風圈」灌豪大雨

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風即將來襲，全台已列為陸警範圍，今天(30日)晚上到周五清晨為颱風影響最劇烈。氣象署表示，康芮颱風將以強颱巔峰之姿襲台，暴風圈今深夜到明晨將碰觸台東到恆春半島，明天中午全台籠罩暴風圈內，明天下午到傍晚登陸花東到恆春半島一帶，明天全台有豪大雨。

▲康芮颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

中央氣象署科長林伯東表示，康芮颱風持續每小時20公里速度朝台灣靠近，屬於體型較大颱風，七級風暴風半徑320公里，將會以強颱巔峰狀態襲台，暴風圈今天深夜到明天清晨將碰觸台東到恆春半島陸地，明天中午前後全台將籠罩在暴風圈內，颱風中心預計明天下午到傍晚登陸，可能受到地形影響，登陸地點仍有不確定性，預估花東到恆春半島登陸機率高。

林伯東進一步說明，明天為康芮颱風進入陸地、通過過程，預計明天深夜到周五清晨逐漸離開台灣出海，進入台灣海峽，因颱風通過時，受到地形影響，會有交互作用，路徑上仍有不確定性，通過台灣會受到地形破壞，通過速度會較快，進入台灣海峽後，對台灣影響減少。

▲康芮颱風影響時程。（圖／氣象署提供）

至於颱風影響，林伯東指出，今天深夜前為颱風接近過程，風雨逐漸增強，各沿海風力增大，海上浪高明顯增大，北部、東半部有局部大雨或豪雨，今天晚上之後到周五清晨，颱風暴風圈逐漸籠罩、登陸和通過，颱風中心通過時會有破壞性強風，陣風達12級，北部、東半部有豪雨，颱風過山後中南部也會有豪大雨，颱風遠離後中南部仍有大雨發生。

林伯東提醒，明天白天是颱風影響最為劇烈時間，各地有豪大雨，尤其北部、東半部會出現局部大豪雨或超大豪雨，明天晚上到周五清晨，隨颱風通過，中南部降雨明顯起來，另受西南風影響，明天下午到傍晚西南部風雨增強。

▲▼康芮颱風帶來劇烈降雨。（圖／氣象署提供）

風力方面，林伯東表示，颱風接近時風力增強，明天颱風影響最劇烈，台東、蘭嶼、綠島最接近颱風中心，會有14級強陣風，桃園以南沿海、花蓮、恆春、澎湖有11到13級強陣風。

▼康芮颱風中心將帶來破壞性強風。（圖／氣象署提供）