台灣龍虎斑今起可輸日　農業部：歷經8年證明「不含西卡毒素」

▲台灣養殖龍虎斑今起可外銷日本。（圖／農業部提供）

記者楊惠琪／台北報導

日本政府今公告，即日起台灣養殖龍虎斑獲准輸銷日本。農業部表示，歷經8年雙邊諮商，我國持續提供科學試驗證據克服檢疫問題，去年底日本還派員來台實地訪查，今天接獲日本正式通知台灣養殖龍虎斑可輸銷該國。

農業部長陳駿季表示，龍虎斑能正式輸日，是一個非常艱苦的過程，歷經8年談判，我國提供非常多的科學資訊跟研究報告，終於讓日方首肯，這次可以成功輸日，除了證明台灣養殖龍虎斑沒有西卡毒疑慮外，也代表台灣擺脫對中國單一市場的依賴，能把漁產品輸往高端市場，以及國際行銷獲得肯定。

農業部說明，台灣養殖石斑主要魚種為龍虎斑、龍膽石斑及青斑，其中養殖龍虎斑占比逾7成，過去曾有業者嘗試將養殖龍虎斑銷日本，由於龍虎斑的親代為野生虎斑，在日本食品法規定野生虎斑為珊瑚礁魚類，可能因生存環境蓄積有毒藻類毒素「西卡毒素」，因此一直無法輸日。

農業部指出，從2017年起即請台灣海洋大學進行試驗，證實台灣龍虎斑不含西卡毒素；後再經農業藥物試驗所採日本快篩檢驗套組，樣本涵蓋魚苗、養殖、活魚運搬輸出成魚及賣場上架產品，也都通過檢驗，並將試驗結果送日本評估。日方去年底派衛生及養殖官員來台實地考察，後續就產品有效溯源及提供今年共3季養殖環境有毒藻類監測資料，歷經近8年努力，總算在今天接獲日本正式通知，養殖龍虎斑即起可輸銷該國。

農業部表示，石斑魚是台灣主要高經濟價值養殖產業，年產量達1.8萬公噸、產值44億餘元。早期國內以全魚活魚桌菜型態消費，因應國內外市場需求及消費者習慣改變，近年輔導業者持續開發各式多元石斑魚小包裝、分切產品，並積極開拓海外市場，未來台灣養殖龍虎斑可望在日本、美國、馬來西亞、新加坡等海外目標市場的超市、餐飲通路有更多供應與發展。

農業部說，日本開放台灣養殖龍虎斑輸入後，漁業署將持續輔導業者成為合格輸日登錄場(廠)，同時輔導提升業者在加工及養殖競爭力，並開發符合日本市場需求產品，另由水產試驗所協助對於養殖環境有毒藻類的監控，讓石斑魚產業永續發展。





▲台灣龍虎斑開發成多元的水產品。（圖／農業部提供）