　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣龍虎斑今起可輸日　農業部：歷經8年證明「不含西卡毒素」

▲台灣養殖龍虎斑今起可外銷日本。（圖／農業部提供）

▲台灣養殖龍虎斑今起可外銷日本。（圖／農業部提供）

記者楊惠琪／台北報導

日本政府今公告，即日起台灣養殖龍虎斑獲准輸銷日本。農業部表示，歷經8年雙邊諮商，我國持續提供科學試驗證據克服檢疫問題，去年底日本還派員來台實地訪查，今天接獲日本正式通知台灣養殖龍虎斑可輸銷該國。

農業部長陳駿季表示，龍虎斑能正式輸日，是一個非常艱苦的過程，歷經8年談判，我國提供非常多的科學資訊跟研究報告，終於讓日方首肯，這次可以成功輸日，除了證明台灣養殖龍虎斑沒有西卡毒疑慮外，也代表台灣擺脫對中國單一市場的依賴，能把漁產品輸往高端市場，以及國際行銷獲得肯定。

農業部說明，台灣養殖石斑主要魚種為龍虎斑、龍膽石斑及青斑，其中養殖龍虎斑占比逾7成，過去曾有業者嘗試將養殖龍虎斑銷日本，由於龍虎斑的親代為野生虎斑，在日本食品法規定野生虎斑為珊瑚礁魚類，可能因生存環境蓄積有毒藻類毒素「西卡毒素」，因此一直無法輸日。

農業部指出，從2017年起即請台灣海洋大學進行試驗，證實台灣龍虎斑不含西卡毒素；後再經農業藥物試驗所採日本快篩檢驗套組，樣本涵蓋魚苗、養殖、活魚運搬輸出成魚及賣場上架產品，也都通過檢驗，並將試驗結果送日本評估。日方去年底派衛生及養殖官員來台實地考察，後續就產品有效溯源及提供今年共3季養殖環境有毒藻類監測資料，歷經近8年努力，總算在今天接獲日本正式通知，養殖龍虎斑即起可輸銷該國。

農業部表示，石斑魚是台灣主要高經濟價值養殖產業，年產量達1.8萬公噸、產值44億餘元。早期國內以全魚活魚桌菜型態消費，因應國內外市場需求及消費者習慣改變，近年輔導業者持續開發各式多元石斑魚小包裝、分切產品，並積極開拓海外市場，未來台灣養殖龍虎斑可望在日本、美國、馬來西亞、新加坡等海外目標市場的超市、餐飲通路有更多供應與發展。

農業部說，日本開放台灣養殖龍虎斑輸入後，漁業署將持續輔導業者成為合格輸日登錄場(廠)，同時輔導提升業者在加工及養殖競爭力，並開發符合日本市場需求產品，另由水產試驗所協助對於養殖環境有毒藻類的監控，讓石斑魚產業永續發展。

▲台灣養殖龍虎斑今起可外銷日本。（圖／農業部提供）

▲台灣龍虎斑開發成多元的水產品。（圖／農業部提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台南、花蓮等20縣市宣布明放颱風假　
快訊／嘉義縣市、台東明停班課！19縣市宣布了
快訊／新竹縣市、苗栗、屏東明停班課！12縣市宣布了
快訊／「10點太晚」盧秀燕聽到了　台中提早宣布：明天停班停課
快訊／北北基桃宣布明停止上班上課！
快訊／嘉義縣明停班課！7縣市宣布了
快訊／雲林明停班課！6縣市宣布了
快訊／高雄颱風假宣布了：明天停班停課
快訊／南投、彰化明停班課！4縣市宣布了
僅台北市風雨未達標！一票喊「不要放假」
快訊／宜蘭明停班課！2縣市宣布了
強颱康芮「蔣萬安FB大戰中」　蕭彤雯嘆：不太可能唯一不放假
快訊／劉德華宣布：演唱會明如期舉辦
「香港最後一個少女」43歲近況曝光！　V字露暴瘦排骨身材
快訊／高雄男子墜樓死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／「10點太晚」盧秀燕聽到了　台中提早宣布：明天停班停課

快訊／強颱康芮侵台倒數　高雄颱風假宣布了：明天停班停課

強颱康芮「蔣萬安FB大戰中」　蕭彤雯嘆做人難：不太可能唯一不放

還沒放颱風假「KTV快訂滿了」　他傻眼：都超前部署？

強颱康芮來了！彰化沿海強風猛刮　明日是否停班課8點宣布

明天離島交通船139航次停航　航港局：颱風期間勿前往離島旅遊

周杰倫開唱「黃牛檢舉2700件」　文化部：研議補助業者採實名制

康芮強颱以巔峰之姿襲台　明午「全台籠罩暴風圈」灌豪大雨

血糖破千！他「全身泡糖水裡」　專家見3餐菜單：能走進門診不簡單

台灣龍虎斑今起可輸日　農業部：歷經8年證明「不含西卡毒素」

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

氣象署「停班課」新做法出爐　行政院長：盼地方政府能配合

轎車打右轉燈沒注意到？　女騎士見空隙秒加速撞上

張書豪結婚才破「Gay蜜傳言」　又激吻人夫..歐陽妮妮：很適合啊！

殷瑋回應颱風假。

許瑋甯被疑有孕　「邱澤只誇很漂亮」

快訊／「10點太晚」盧秀燕聽到了　台中提早宣布：明天停班停課

快訊／強颱康芮侵台倒數　高雄颱風假宣布了：明天停班停課

強颱康芮「蔣萬安FB大戰中」　蕭彤雯嘆做人難：不太可能唯一不放

還沒放颱風假「KTV快訂滿了」　他傻眼：都超前部署？

強颱康芮來了！彰化沿海強風猛刮　明日是否停班課8點宣布

明天離島交通船139航次停航　航港局：颱風期間勿前往離島旅遊

周杰倫開唱「黃牛檢舉2700件」　文化部：研議補助業者採實名制

康芮強颱以巔峰之姿襲台　明午「全台籠罩暴風圈」灌豪大雨

血糖破千！他「全身泡糖水裡」　專家見3餐菜單：能走進門診不簡單

台灣龍虎斑今起可輸日　農業部：歷經8年證明「不含西卡毒素」

全球最大無人傾旋翼機　鑭影R6000可載10名乘客

陽明續租6年15艘1.4萬箱貨櫃船　其中10艘擁選擇權可按舊價續租

政府約聘僱薪資調增、薪資揭露門檻調至5萬　卓榮泰宣布8措施提升薪資環境

敖犬登記結婚了　新娘只有4X公斤　無懼颱風照開趴

快訊／康芮強颱直衝台灣！　北北基桃宣布：31日停止上班上課

快訊／「10點太晚」盧秀燕聽到了　台中提早宣布：明天停班停課

912萬人注意！地價稅風雨無阻11／1開徵　4大超商可代收

萬泰物流進軍南美洲　在黃金交叉點厄瓜多設分公司

林昱珉蛻變「大投手心態」　曾總：不服輸更有自信

楊佩潔遭詐騙「戶頭直接少個0」！　曝高超手法：電話跟銀行一樣

關鍵字：

台灣養殖龍虎斑日本農業

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明天21縣市風雨達停班課標準！最新預報「僅台北市未達標」

快訊／8縣市明午前達停班課標準　最新風雨預報出爐

好消息！周杰倫宣布「大巨蛋門票加開」

《黑白大廚》三星遭前妻爆是「世紀渣男」

快訊／資深男星石英過世享壽82歲

石英家屬證實死訊！女兒曝「3天前就過世」遺願曝光

康芮「全台明颱風假機率高」　連放2天？關鍵曝

康芮「風雨預測」出爐！　8縣市颱風假達標

康芮成「今年最胖」大型侵台強颱　最快下午全台列陸警

快訊／明放颱風假？　氣象署說話了

台中明天是否放颱風假　盧秀燕回應了

康芮逼近台灣　全台明日颱風假一次看

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

快訊／康芮加速「陸警範圍再增6縣市」　剩4縣市還未納入

曾被諷「陪睡換獨家」　美女記者秘戀名嘴直擊

更多

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面