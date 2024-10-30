王義川、吳崢遭賴清德斥「不正經」　支持者call in黨部幫平反

▲民進黨發言人吳崢。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨政策會執行長王義川、發言人吳崢日前遭投訴「一直都在玩、吃東西」，更傳出兩人在中常會上被黨主席賴清德訓斥「政治人物還是要呈現專業形象」。一周過去，民進黨今（30日）召開中執會，常委蔡易餘表示，今天會中沒有提到直播相關事宜，但自己看到輿情整理，很多民眾特別call in稱讚王義川跟吳崢。蔡也打趣，「不知道他們有發動鄉親，還是大家主動替他們平反，我們看了覺得很吃醋」。

對於傳出挨罵，吳崢今（30日）接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪時還原，每次開中常會的時候，中央黨部會彙整每一通打到黨部的電話內容、這行之有年，主席在開會尾聲都會拿出這份輿情call in，有一次有人投訴吳崢、王義川，要他們上節目不要吃東西、不夠莊重，「賴主席看一看就說有講到我跟王義川、要多注意」。

吳崢澄清，賴清德沒有到「斥責」他們，就是剛好輿情call in有提到，「賴主席其實蠻關心這些事，他也勉勵大家多分享一些國際情勢，像是美國大選、北朝鮮要出兵烏克蘭等等」。

至於今日中執會是否有再要求兩人莊重？民進黨團書記長蔡易餘會後受訪時表示，今天並未特別提到直播的事情，但自己看到輿情整理，有很多民眾特別call in稱讚王義川跟吳崢。

蔡易餘也打趣表示，「不知道他們有發動鄉親，還是大家主動替他們平反，我們看了覺得很吃醋」，畢竟民進黨立法院黨團也很認真開直播，但都沒有稱讚他和吳思瑤。

