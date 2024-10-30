立院朝小野大溝通壓力大！　賴清德罕見拔擢國會處長晉升中將

▲總統賴清德主持將官晉任典禮。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德30日主持「中華民國113年11月份將官晉任授階典禮」，其中包括晉任中將的國防部參事石文龍。石文龍過去擔任「國會處長」，主責朝野立委的溝通工作，本次晉升過去極為罕見，但也凸顯當前「朝小野大」的立法院，需要穿梭國會溝通的專才。

當前「朝小野大」的立法院，確實讓各部會的國會聯絡人的業務壓力倍增；而「國會溝通」的重要性，也可以從人事安排上看出端倪，國防部長顧立雄就罕見欽點「國會處長」石文龍少將晉任中將。

賴清德今天在主持晉任典禮時，也特別點名石文龍，賴清德表示，石文龍將軍是在國防法案的修正，以及預算編列的過程中，在國會發揮協調溝通的角色，讓各項國防施政能夠順利推動。

至於國會聯絡人平時的工作角色，他們必須穿梭在立法院中興大樓各委員辦公室，除了逢年過節，要打點立委，也要接觸國會助理，討論問政相關議題跟解決選民服務需求外，還要懂得送禮、飲宴之道。

據了解，過去曾有一位「重量級立委」卡了一筆上億元的軍事預算，軍方某位國會聯絡人基於職責，準備好了說帖、簡報，跟委員說明預算使用的必要性，盼能說服委員撤案。

不過，這名重量級立委卻拿出一瓶酒精濃度50％以上，約1公升的烈酒，他向這名國會聯絡人要求只要「當場乾掉」，他就願意撤案；而這位軍職的國會聯絡人也不甘示弱，當場「採罐」震驚四座，所幸這名立委講信用，隨即表示撤案；但是這名國會聯絡人也為此回家休養，躺了足足一周。

▼總統賴清德主持將官晉任典禮。（圖／總統府提供）

