蕭美琴出席駭客年會　誓言讓台灣成為資安堅韌之島

▲副總統蕭美琴30日出席「2024台灣駭客年會企業場開幕式暨HITCON Cyber Range企業藍隊競賽」。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴30日出席「2024台灣駭客年會企業場開幕式暨HITCON Cyber Range企業藍隊競賽」時表示，政府結合產官學研及社群能量，持續推動資安相關政策，輔導資安產業化，同時推動產業資安化，讓台灣成為資安堅韌之島。盼資安意識與防護能量延伸到百工百業，為國人隱私及財產安全提供更深一層保障。

蕭美琴致詞時表示，今天榮幸受邀參加HITCON ENTERPRISE 2024台灣駭客年會企業場活動。台灣駭客年會迄今邁入第20年，感謝主辦單位辛苦付出，讓20年前的小型社群聚會，到現在已成為亞洲地區知名資安盛會，吸引國內外許多企業和駭客專家參與，一起探討最新的資安技術與趨勢。

蕭美琴指出，今年HITCON主題是「從人類到AI，融合駭客精神」，在AI革命時代，如何讓AI技術符合人類利益，成為網路資安的助力而非破口，有賴大家共同努力，台灣在科技、AI領域都走在世界的前端，更需要展現對資安、網路安全負責任的態度，讓台灣成為全世界信賴的夥伴。

蕭美琴提到，台灣位處國際地緣政治熱區，同時也是全球高科技產業重鎮，更身處資安風險第一線，因此有非常好的試煉場域可以提升整體資安防護能力，以維護供應鏈安全，讓世界高科技產業能信賴並願意投資台灣。

蕭美琴表示，台灣的企業要與世界接軌，也必須要有完善的資安防護，才能達到資安與獲利雙贏局面。企業要做好資安，人才培育也是非常重要的層面，期待企業能和政府共同攜手合作，打造AI、善用AI，為台灣培育更多人才。

蕭美琴指出，總統賴清德成立「全社會防衛韌性委員會」，其中一項主軸是「資通、運輸及金融網路安全」，需要大家共同投入並與政府合作，讓台灣成為資安堅韌之島，讓資安意識與防護能量延伸到百工百業，為國人隱私及財產安全提供更深一層保障。

蕭美琴認為，資安產業的發展，除了政府政策給予支持之外，也需要公私部門的協力合作，齊力推動資安計畫，結合產官學研以及社群的能量，讓臺灣資安社群邁向全球。

蕭美琴指出，從國際最大資安技術競賽會議DEF CON到台灣的HITCON等各類會議、比賽或者是交流活動，台灣資安社群已多次在國際競賽獲得佳績，也已成為全球資安生態系當中不可缺少的一塊拼圖。

蕭美琴說，在科技持續進步的世界浪潮之中，未來資安挑戰將會更加複雜，但她相信台灣擁有強大駭客社群、資安人才以及政府的支持，絕對有能力應對未來各項挑戰。政府也將持續推動資安相關政策，輔導資安產業化，同時推動產業資安化。