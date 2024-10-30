　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴出席駭客年會　誓言讓台灣成為資安堅韌之島

▲▼副總統蕭美琴30日出席「2024台灣駭客年會企業場開幕式暨HITCON Cyber Range企業藍隊競賽」。（圖／總統府提供）

▲副總統蕭美琴30日出席「2024台灣駭客年會企業場開幕式暨HITCON Cyber Range企業藍隊競賽」。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴30日出席「2024台灣駭客年會企業場開幕式暨HITCON Cyber Range企業藍隊競賽」時表示，政府結合產官學研及社群能量，持續推動資安相關政策，輔導資安產業化，同時推動產業資安化，讓台灣成為資安堅韌之島。盼資安意識與防護能量延伸到百工百業，為國人隱私及財產安全提供更深一層保障。

蕭美琴致詞時表示，今天榮幸受邀參加HITCON ENTERPRISE 2024台灣駭客年會企業場活動。台灣駭客年會迄今邁入第20年，感謝主辦單位辛苦付出，讓20年前的小型社群聚會，到現在已成為亞洲地區知名資安盛會，吸引國內外許多企業和駭客專家參與，一起探討最新的資安技術與趨勢。

蕭美琴指出，今年HITCON主題是「從人類到AI，融合駭客精神」，在AI革命時代，如何讓AI技術符合人類利益，成為網路資安的助力而非破口，有賴大家共同努力，台灣在科技、AI領域都走在世界的前端，更需要展現對資安、網路安全負責任的態度，讓台灣成為全世界信賴的夥伴。

蕭美琴提到，台灣位處國際地緣政治熱區，同時也是全球高科技產業重鎮，更身處資安風險第一線，因此有非常好的試煉場域可以提升整體資安防護能力，以維護供應鏈安全，讓世界高科技產業能信賴並願意投資台灣。

▲▼副總統蕭美琴30日出席「2024台灣駭客年會企業場開幕式暨HITCON Cyber Range企業藍隊競賽」。（圖／總統府提供）

蕭美琴表示，台灣的企業要與世界接軌，也必須要有完善的資安防護，才能達到資安與獲利雙贏局面。企業要做好資安，人才培育也是非常重要的層面，期待企業能和政府共同攜手合作，打造AI、善用AI，為台灣培育更多人才。

蕭美琴指出，總統賴清德成立「全社會防衛韌性委員會」，其中一項主軸是「資通、運輸及金融網路安全」，需要大家共同投入並與政府合作，讓台灣成為資安堅韌之島，讓資安意識與防護能量延伸到百工百業，為國人隱私及財產安全提供更深一層保障。

▲▼副總統蕭美琴30日出席「2024台灣駭客年會企業場開幕式暨HITCON Cyber Range企業藍隊競賽」。（圖／總統府提供）

蕭美琴認為，資安產業的發展，除了政府政策給予支持之外，也需要公私部門的協力合作，齊力推動資安計畫，結合產官學研以及社群的能量，讓臺灣資安社群邁向全球。

蕭美琴指出，從國際最大資安技術競賽會議DEF CON到台灣的HITCON等各類會議、比賽或者是交流活動，台灣資安社群已多次在國際競賽獲得佳績，也已成為全球資安生態系當中不可缺少的一塊拼圖。

蕭美琴說，在科技持續進步的世界浪潮之中，未來資安挑戰將會更加複雜，但她相信台灣擁有強大駭客社群、資安人才以及政府的支持，絕對有能力應對未來各項挑戰。政府也將持續推動資安相關政策，輔導資安產業化，同時推動產業資安化。

▲▼副總統蕭美琴30日出席「2024台灣駭客年會企業場開幕式暨HITCON Cyber Range企業藍隊競賽」。（圖／總統府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／明21縣市風雨達停班課標準！　僅台北市未達標
快訊／喬骨爆乳妹PO文「真香」　整復師請辭台中民政顧問
快訊／詹子賢確定行使FA投入自由市場！　料掀搶人大戰
康芮直逼！新北災害應變中心一級開設　估明市區強陣風達12級
iPhone掉電超快！　專家曝「2種APP」惹禍
鄭文燦案審判長「請假到退休」　內部炸鍋：誰來接手？
趙露思新戲下猛藥「遭拖產棚侵犯」！畫面過激網震撼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

捐出「防疫指揮官背心」　陳時中憶心路歷程：榮幸成為歷史一部份

總預算報告列周五議程　賴清德相信卓榮泰：期許朝野以人民為優先

康芮近逼！新北災害應變中心一級開設　估31日市區強陣風達12級

留李四川新招？蔣萬安笑喊「我等等唱歌給妳聽」　綠美女議員急關麥

王鴻薇為《反滲透法》飆罵綠委3分鐘才發現搞錯人　真正提案者回應了

立院朝小野大溝通壓力大！　賴清德罕見拔擢國會處長晉升中將

行政院提名公平會委員人選案　函請立法院審議

無奈頻被議員「趕」去選新北市長　李四川：我想做滿啊

國會改革法案拚修到合憲？　國民黨：會與民眾黨再進一步溝通

我國漁船欠繳管理費遭模里西斯扣押　船東留3外籍移工當人囚還不給薪

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

氣象署「停班課」新做法出爐　行政院長：盼地方政府能配合

轎車打右轉燈沒注意到？　女騎士見空隙秒加速撞上

殷瑋回應颱風假。

張書豪結婚才破「Gay蜜傳言」　又激吻人夫..歐陽妮妮：很適合啊！

許瑋甯被疑有孕　「邱澤只誇很漂亮」

捐出「防疫指揮官背心」　陳時中憶心路歷程：榮幸成為歷史一部份

總預算報告列周五議程　賴清德相信卓榮泰：期許朝野以人民為優先

康芮近逼！新北災害應變中心一級開設　估31日市區強陣風達12級

留李四川新招？蔣萬安笑喊「我等等唱歌給妳聽」　綠美女議員急關麥

王鴻薇為《反滲透法》飆罵綠委3分鐘才發現搞錯人　真正提案者回應了

立院朝小野大溝通壓力大！　賴清德罕見拔擢國會處長晉升中將

行政院提名公平會委員人選案　函請立法院審議

無奈頻被議員「趕」去選新北市長　李四川：我想做滿啊

國會改革法案拚修到合憲？　國民黨：會與民眾黨再進一步溝通

我國漁船欠繳管理費遭模里西斯扣押　船東留3外籍移工當人囚還不給薪

10年前《嫁妝》演夫妻！　陳美鳳露面認「早知石英過世」發聲了

美測試系統後選票不見！　前共和黨候選人涉嫌「偷票」被捕

11元吃霜淇淋！超商夯品「買1送1、加11元多1件」咖啡組合省千元

捐出「防疫指揮官背心」　陳時中憶心路歷程：榮幸成為歷史一部份

快訊／明天21縣市風雨達停班課標準！最新預報「僅台北市未達標」

咖哩粉驗出蘇丹紅！衛生局稽查濟生公司斗六廠　餘料13.8Kg封存

康芮非最晚生成！14大QA了解颱風　韋恩路徑最特殊、它釀最大災情

洋基續命成功將迎「哥吉拉」　松井秀喜擔任G5開球嘉賓

韓娛熱門／突然消失的6個K-POP趨勢！　留言狂破5000則：很可惜

快訊／「喬骨爆乳妹」PO文挨轟　整復師請辭台中民政顧問

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

政治熱門新聞

雲端發票活動這4人輪流中獎　王鴻薇質疑作假

快訊／蔣萬安：今晚8點公布明是否停班課

更改颱風假宣布時間？北市這樣說

北北基桃維持晚間8點宣布是否上班上課　侯友宜親揭原因

黃國昌嗆「綠色大法官」！王定宇挖黑歷史酸爆

康芮近逼！新北災害應變中心一級開設　估31日市區強陣風達12級

柯文哲貼身帳房失聯時間曝　他揭1怪事

白晝之夜規模擬縮小　若放2天假恐被迫取消

雲端發票抽獎4人重複中獎遭疑造假　財政部次長：有點奇怪

快訊／康芮颱風來襲！　新北高灘地停車場12時只出不進、水門22時封閉

預言明將放颱風假？　朱：尊重縣市長決定

黃偉哲：登陸就放假！秒改口「今晚9點宣布」

柯文哲案未曝光神祕大咖是他？

台灣金聯新董座呂政璋　遭爆父弟挪公款棄保潛逃

更多熱門

相關新聞

憂賴清德變希特勒　翁曉玲：台灣恐成獨裁國家

憂賴清德變希特勒　翁曉玲：台灣恐成獨裁國家

憲法法庭25日宣判國會職權修法部分條文違憲，國民黨立委翁曉玲日前稱「立法院沒有遵守釋憲判決的義務」，遭民進黨立委嗆「這位大媽真幼稚」、「立法院新三寶」。翁曉玲今（30日）接受專訪時表示，「我是忠於憲法，不是憲法裁判」，重申立法院沒有義務做大法官所做的違法違憲的裁判，並批大法官成為執政者政權的守護者，擔心在總統賴清德主政下，台灣會變成如德國希特勒的時代，變成獨裁國家。

病團家長齊聲感謝國健署　明年11萬國中男免費接種HPV防癌疫苗

病團家長齊聲感謝國健署　明年11萬國中男免費接種HPV防癌疫苗

國台辦批賴清德「守護疆土」是蚍蜉撼樹

國台辦批賴清德「守護疆土」是蚍蜉撼樹

傳中常會上遭賴清德訓斥「要專業點」　吳崢還原當天狀況　

傳中常會上遭賴清德訓斥「要專業點」　吳崢還原當天狀況　

總統教育獎得主被諷「因病才得獎」　賴清德親訪送暖

總統教育獎得主被諷「因病才得獎」　賴清德親訪送暖

關鍵字：

蕭美琴副總統賴清德總統府

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8縣市明午前達停班課標準　最新風雨預報出爐

好消息！周杰倫宣布「大巨蛋門票加開」

快訊／資深男星石英過世享壽82歲

《黑白大廚》三星遭前妻爆是「世紀渣男」

康芮「全台明颱風假機率高」　連放2天？關鍵曝

石英家屬證實死訊！女兒曝「3天前就過世」遺願曝光

康芮「風雨預測」出爐！　8縣市颱風假達標

快訊／明放颱風假？　氣象署說話了

康芮成「今年最胖」大型侵台強颱　最快下午全台列陸警

台中明天是否放颱風假　盧秀燕回應了

康芮逼近台灣　全台明日颱風假一次看

曾被諷「陪睡換獨家」　美女記者秘戀名嘴直擊

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

快訊／康芮加速「陸警範圍再增6縣市」　剩4縣市還未納入

洋基11比4道奇　世界大賽續命

更多

最夯影音

更多

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面