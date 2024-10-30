總統收禮能帶回家？價值3000元就屬國家　破萬禮品塞在國史館典藏

▲總統賴清德在接見外賓時，所收到的禮物只要價值超過3000元，就不屬於其個人，而是會被列為「文物」，需典藏在國史館。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統、副總統出訪友邦、下鄉訪視，常會收到國內外政要送的禮品，但根據規定，這些禮品只要價值超過3000元，就不屬於總統或副總統個人，而是屬於國家，會列為「文物」，必須移交國史館典藏。

民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案，日前被爆料他貼身的帳房「橘子」許芷瑜的行事曆遭到破解，記載了2次以上，陪同柯文哲拜會威京集團總裁沈慶京；而民進黨台北市議員顏若芳30日爆料，在柯文哲2329筆收禮紀錄中，有一筆是沈慶京於2018年送的「紀念字畫」，根據規定，原則上需要退還，但柯文哲卻帶走了。

事實上，依照相關規定，官員收受禮品都有相關規範，禮品超過一定的價值，就不屬於官員個人，而是屬於國家所有。舉例而言，總統、副總統不論是出訪、下鄉或接待賓客，所收到的禮品，依《總統副總統文物管理條例》規定，價值超過新台幣3000元的禮品就列為「文物」，必須移交國史館典藏。

根據2018年國史館的統計，總統、副總統的禮品約1萬4000多件，在前總統馬英九任內有6000多件、前總統陳水扁任內則有近4000件。

至於這些禮品文物也五花八門，包括先總統蔣介石、夫人蔣宋美齡的轎子，或是友邦史瓦濟蘭（後更名為史瓦帝尼）的國王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III），曾送給馬英九一個花豹的標本。

中國大陸贈送的禮品也在內，包括2008年時，馬英九在台北賓館接見海協會長陳雲林，所收到中國知名畫家韓美林畫的「駿馬圖」；另外是2015年首場「馬習會」，中國國家主席習近平贈送「錦繡中華」畫軸。

不過，因為文物實在太多，位於總統府附近、長沙街上的國史館倉庫，僅有小小50坪，根本塞不下，所以許多禮品是放在新店的倉庫。

▼總統賴清德在接見外賓時，所收到的禮物只要價值超過3000元，就不屬於其個人，而是會被列為「文物」，需典藏在國史館。（圖／總統府提供）

