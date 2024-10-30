吳崢估北檢會起訴柯文哲「辦成這樣了」　曝踩一死線恐難東山再起

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者劉昌松攝）



記者杜冠霖／台北報導

前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金亂帳案等，個人及民眾黨聲勢重挫，至於未來是否有機會東山再起？民進黨發言人吳崢今（30日）受訪時指出，「選罷法」已經明定涉犯貪污治罪條例就不能參選公職，這是明確死線。並預測民眾黨可能將在2028年面臨分水嶺，「到2028為止，民眾黨都會維持一定能量。」

吳崢今接受廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，對於周玉蔻詢問柯文哲案情，吳崢指出，對於報導案情民眾黨一開始都說科幻小說，但後來都一一證實，連基隆市長謝國樑也坦言親人拿兩百萬給柯文哲、其他一些政商名流也都承認相關數字是金額，從側面證據來看，「沈慶京1500」是金額，相關證據不斷浮現。

周玉蔻也追問，若柯文哲延押，民眾黨是否得到更多同情，甚至在立院與國民黨聯手挾怨報復？吳崢回應，執政黨無從影響司法獨立辦案，柯文哲之所以會在土城看守所，是因為涉犯《貪汙治罪條例》，這並非政治鬥爭，包含前桃園市長鄭文燦也涉入案件被羈押，司法一視同仁，民進黨態度也都一樣，無論是首長、議員，若涉案就是尊重司法調查、被判定有不法行為就是黨紀處分。

吳崢進一步說，相反的，民眾黨一直用政治語言對抗司法，整個黨都變成柯的親友團、律師團，令人不解，政黨最重要的國家願景路線或國會推動政策，民眾黨有8席立委還有很大影響力，但現在唯一的說法只有「柯文哲是台灣救世主」、「柯文哲被關在裡面台灣就完蛋」。

至於柯文哲有無可能被起訴？吳崢回應，檢調辦案到這個程度，應該是會起訴的，金流是這個案件最需要突破的，不論是圖利或違背職務收賄罪若有成立，法院最後判決有罪，按照選罷法，涉犯貪污治罪條例不能再參選公職，這是一個很明確的死線。

周玉蔻也追問鄭文燦是否如此，吳崢坦言，如果被判有罪，法律就明訂不能參選，對所有政治人物都一樣。所有政治人物若高度涉及違法案件，檢調有證據指向或羈押成立，勢必會受到社會很大的質疑。

至於民眾黨是否面臨泡沫化？吳崢認為，到2028為止，民眾黨都會維持一定能量，雖然政黨支持度有些萎縮狀況，但本屆立法院仍有8席立委，可能在2028年會有一個分水嶺。民眾黨政黨支持度大約10至15%，若在選戰推人還是很有影響力，甚至縣市長選戰藍白合對民進黨也會是很大挑戰。