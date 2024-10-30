吳崢稱「北檢肯定起訴柯」　民眾黨嗆：完美演繹執政黨把手伸入司法

▲民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨發言人吳崢今（30日）上節目受訪提到京華城案時，稱「北檢肯定會起訴」、「《選罷法》明定，涉《貪污治罪條例》就不能參選公職，這是很明確的死線，民眾黨可能將在2028年面臨分水嶺」，民眾黨發言人吳怡萱回應，吳崢一下當大法官、一下當北檢發言人，完美演繹執政黨的手可以直接伸入司法，把大法官跟地檢署都當成民進黨小弟。

民進黨發言人吳崢今接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪，談及京華城案時稱，「北檢肯會起訴」、「《選罷法》明定涉犯貪污治罪條例就不能參選公職，這是很明確的死線，民眾黨可能將在2028年面臨分水嶺」。

對此，民眾黨發言人吳怡萱痛批，吳崢不只能預測憲法法庭的裁定結果，現在還能預判北檢一定會起訴；一下當「大法官」、一下又當「北檢發言人」，完美演繹執政黨的手可以直接伸入司法，把大法官跟地檢署都當成民進黨小弟，賴主席才剛訓斥「咔正經勒」，吳崢難道當耳邊風嗎？

吳怡萱進一步表示，吳崢在節目上說「執政歸執政、司法歸司法，民進黨無法影響司法單位獨立辦案」，這是睜眼說瞎話，一邊撇清一邊稱北檢「肯定會起訴」，甚至直接認定台灣民眾黨在2028年將面臨參選公職的「死線、分水嶺」，根本就是未審先判。

吳怡萱批評，民進黨想提前讓「潛在對手」被消滅，根本心照不宣，吳崢說的話根本是讓賴總統難堪，這也間接說明北檢辦京華城案，就是政治追殺，最終目的劍指2028年。

吳怡萱強調，台灣是民主自由的國家，政黨在民主政治體制中扮演很重要的角色，民進黨身為執政黨，沒有謙卑謙卑再謙卑，吳崢身為民進黨發言人，不把賴主席叮嚀「少談京華城案」當一回事，反而對在野黨的運作指手畫腳，拜託吳崢多反思自省，為何民主進步黨逐漸把台灣帶向民主退步的回頭路。