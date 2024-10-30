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國光女神、比特王、勾惡、酷炫質疑開票挨告　中選會告誹謗被打臉

▲▼梁云菲、愛莉莎莎、酷炫、勾惡被中選會提告加重誹謗不起訴。（資料照／合成圖）

▲梁云菲、愛莉莎莎、酷炫、勾惡被中選會提告加重誹謗不起訴。（資料照／合成圖）

記者劉昌松／台北報導

2024年總統大選結果出爐後，網紅愛莉莎莎、比特王、國光女神梁云菲、勾惡、反骨男孩酷炫和匿名網友共21人，因轉傳開票過程影片或是拍片惡搞，質疑選務人員作票，被中選會依加重誹謗罪移送法辦，但台北地檢調查後，以中選會代表自己表示，「確實有未依規定開票情形」等理由，將全案處分不起訴。

2024年總統大選1月13日開票，結果由民進黨候選人賴清德獲選為新任總統，公開支持民眾黨候選人柯文哲的愛莉莎莎(陳沐樂)在Iinstagram轉貼某投開票所的唱票記票過程影片，並發文「監票團隊傳來的，我輸得起但因為作票才輸我真的無法喔…原來投票箱內層都藏一堆票？」

比特王(王聖淳)也在Bit King比特王出任務YT頻道中，指出屏東146投開票所的票匭藏票、南投67開票連續畫正字影片，質疑「這不是作票！什麼才是作票？」國光女神梁云菲則在Instagram轉貼網傳影片，質疑雲林縣51投開票所先整票再唱票；完全不亮票，直到有人在錄影，才說有人在拍要亮票。

反骨男孩酷炫(莊堯宣)自製惡搞短片，模擬開票過程，影射大選作票，並稱「真箱作業、恭喜孫生當選，反骨未來四年交給他了」。陳昱璋則是在Instagram勾起你心中的惡帳號分享影片，並標註「裁判、球證、旁證都是他的人 我們怎麼跟他鬥？」

中選會認為，這場大選中雖有少數選務人員，未依照作業規定進行開票作業，縱有計票疏失情形，經民眾指證後，也立即修正，並未影響開票結果及公正性，相關影射嚴重影響機關名譽，告發這些網紅以及在Dcard論壇匿名發言的網友共21人涉嫌加重誹謗。

而檢察官逐一找出匿名網友身分，分別傳喚通知到案，多數人辯詞與愛莉莎莎相同，辯稱只是轉發影片，沒有變造剪輯，看了影片認為開票不符規定、有瑕疵，比特王則是乾脆地向偵辦人員表示，「我不願回答」。

因為作票疑雲在當時甚囂塵上，「台灣事實查核中心」也查出有主任管理員主動發現計票單上誤植候選人票數等情節，中選會的告訴代理人也在偵訊時坦承，「確實有未依照作業規定進行開票作業之情形」，檢察官認為，選務程序攸關民主國家投票制度的健全與否，一向是全國民眾共同關切的重要議題，屬可受公評之事，這些網紅、網友善意發表的言論未逾越必要性而有誹謗惡意，因此將21人全部處分不起訴。

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