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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭柯文哲2329筆收禮紀錄　 顏若芳：沈慶京2018送字畫難道是前金？

▲▼北檢提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，週刊日前爆料，柯貼身帳房「橘子」許芷瑜Google行事曆遭檢廉破解，記載2次以上陪同柯文哲拜會威京集團總裁沈慶京，恐將成為延押關鍵事證。對此，民進黨台北市議員顏若芳今（30日）再爆料，在柯文哲2329筆收禮紀錄中，有一筆是沈慶京於2018年送的「紀念字畫」，根據規定，原則上需要退還，但柯文哲卻帶走了。他批評，這幅字畫難道是要平反京華城容積的「前金」之一嗎？柯文哲與財團千絲萬縷的關係，是對小草、是對台灣最大的背叛。

顏若芳表示，根據媒體報導，「橘子」許芷瑜的Google行事曆，共有2筆隨同柯文哲會見沈慶京的紀錄，相關事證對柯文哲相當不利，而其實這些會面，或是請託、飲宴應酬等情事，都必須要進行「廉政登錄」。

顏若芳表示，雖然爆出的2筆與沈慶京的會面紀錄沒有登錄，但柯文哲2,329筆的收禮紀錄中卻有一筆是沈慶京於2018年9月21日送的「紀念字畫」，送禮場合是「企業演講」。

顏若芳指出，根據「台北市政府公務員廉政倫理規範」，如果公務員收到在職務有利害關係者的禮物，原則上需拒絕或退還，如果退還有困難，則應將收受的禮品交給政風機關處理，但經確認後，柯文哲已經自己帶走了這幅紀念字畫。

▼顏若芳爆料，柯文哲跟沈慶京過從甚密，還把沈送的紀念字畫帶回家（圖／翻攝自Facebook／顏若芳）

▲▼台北市議員顏若芳爆料，柯文哲跟沈慶京過從甚密，還把沈送的紀念字畫帶回家（圖／翻攝自Facebook／顏若芳）

顏若芳強調，令人質疑的是，之前，英國貴賓來訪送的懷錶，被柯文哲形容是破銅爛鐵，但沈慶京這幅紀念字畫到底是多精美、昂貴到柯文哲要違規帶回家？另外企業演講的內容是什麼？其間柯文哲是否有藉機跟沈慶京商談京華城案？橘子是否有隨同出席？這些北市府都沒有資料，柯文哲登錄紀錄中也東缺西漏。

顏若芳說，2018年，除了是柯文哲的連任年，柯市府更在這一年，依監察院審核意見辦理都市計畫變更，決定京華城法定容積率為560%，而沈慶京也曾在2019年底受訪，表示柯文哲就是在2018年開始協助平反京華城容積率，而沈慶京也是從2018年開始，積極跟柯文哲、應曉薇等人接觸、陳情。

顏若芳再說，不只沈慶京，2015年、2019年，柯文哲均被爆出密會財團卻沒進行廉政登錄，但柯文哲當時均以「重視企業交流」、「從財團那把錢討回來」草草打發外界質疑。但柯8年市長任期中有2329筆廉政登錄，雖然有記錄收禮，卻無餐飲宴酬、會面財團的紀錄，令人質疑根本就是刻意隱匿，鬼才相信！

最後，顏若芳強調，柯文哲未落實廉政登錄，又常被爆出密會、勾結財團，與財團稱兄道弟的行徑，根本是對小草、對台灣人民最大的背叛，令人質疑，沈慶京2018年送的紀念字畫難道就是要柯文哲平反京華城容積率的「前金」嗎？

 ★未經判決確定，應視為無罪

 ▼民進黨籍台北市議員顏若芳。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市議會第四次定期大會第二次會議市長施政報告，民進黨籍市議員顏若芳質詢。（圖／記者湯興漢攝）

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