快訊／康芮轉強颱直撲！高雄何時宣布放颱風假　陳其邁說話了

記者賴文萱／高雄報導

康芮颱風快速增強，今（30）日上午8點已增強為強烈颱風，陸警範圍擴大，除台東、恆春半島外，新增花蓮、屏東，預估今晚全台都列為陸警範圍，全島明都在暴風圈內。外界關心氣象署新增晚上9點預報後，是否延後宣布放颱風假時間，高雄市長其邁受訪表示，原則上會在晚上8點宣布，假如真的很難判斷，有更新的資料，也許會到9點。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對是否延後宣布放颱風假，陳其邁指出，過去大概都是在晚上8點宣布，地方首長最困難就是，颱風風力是9級還是10級，9級沒放假，10級放假，這是很困難的決定，放不放都會被出征，是很痛苦的一件事。

但陳其邁說，颱風假還是要看整體的條件，不是說只看風力，會依雨量、影響區域及颱風路徑等，整個對高雄的影響，來做綜合判斷。假如康芮路徑再往南偏，對高雄影響會更大，後續也會去做預判。

陳其邁表示，但原則上8點就會宣布，假如真的很難判斷，有更新的資料，也許會到9點。

▲康芮颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

康芮颱風速度加速，且上午8點增強為強颱，近中心最大風速為每秒51公尺，相當16級風，以每小時15轉20公里速度，向西北前進，七級風平均暴風半徑300公里。

根據氣象署最新預報，警戒區擴大為4地，包括台東、恆春半島、花蓮和屏東，氣象署預估今晚全台都列為陸警範圍，全島明都在暴風圈內。康芮最快明天中午到傍晚登陸花蓮以南一帶，今晚風雨將加劇，颱風明天登陸期間是影響最劇烈時刻。