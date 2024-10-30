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怕自拍會不好看　2女網紅搭快艇意外墜海「沒穿救生衣」身亡

怕自拍會不好看　2女網紅搭快艇意外墜海「沒穿救生衣」身亡。（圖／翻攝自X）

▲2名女網紅意外墜海身亡。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

巴西37歲女網紅艾琳(Aline Tamara Moreira de Amorim)與27歲好友碧翠絲(Beatriz Tavares da Silva Faria)搭乘快艇時，為了「拍照好看」拒絕穿戴救生衣，結果快艇在波濤海浪中意外翻船，2人不幸溺水身亡。

這起不幸事件發生在9月29日，2名女網紅艾琳與碧翠絲搭船出海時不幸罹難，巴西聖維森特市(Sao Vincente)警方近來對外公布，造成2人溺水身亡的原因與沒穿救生衣有關。

警察局長阿爾菲諾(Marcos Alexandre Alfino)表示，2女當時拒絕穿上救生衣，「船上有一些人不想穿，因為他們在船上自拍，覺得這會妨礙到他們曬黑」。

當地媒體報導，艾琳與碧翠絲原本和朋友在豪華遊艇上參加派對，後來2人和4名網紅一起登上快艇，返回岸上途中船被大浪翻覆。船長向警方表示，快艇規定最多只能5人搭乘，但他被命令得載6人上船，事件發生後他雖然試圖救人，但有2人因為沒穿救生衣沉落海中。

警方最先從海中打撈出碧翠絲的遺體，相隔一周才在另外一處海灘附近找到艾琳遺體。船上5名倖存者其中一名女子達席爾瓦(Vanessa Audrey da Silva)表示，她當時發現要翻船了，趕緊抓著一件救生衣穿上，落海後緊緊抓住一塊岩石才獲救。

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