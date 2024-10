世界上只發現2枚！酪農三姊妹繼承超罕見硬幣　拍賣會售價破千萬

▲美元硬幣。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者李振慧/綜合報導

美國俄亥俄州一戶農場三姊妹繼承了一枚稀有的10美分硬幣,這枚硬幣自從20世紀70年代以來一直下落不明,近來在拍會上賣出高達50多萬美元的驚人售價。

《美聯社》報導,這枚硬幣是1975年由舊金山美國造幣廠製造,圖案是羅斯福總統(Franklin D. Roosevelt),因為其年份上方少了獨特的S標記所以價值稀有,目前只知道世界上有2枚硬幣有此缺陷。

Rare dime bought by Ohio farm family and hidden for decades fetches $500,000 at auction https://t.co/TpzlApVG7Q pic.twitter.com/OGUOartlg8