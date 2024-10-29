世界上只發現2枚！酪農三姊妹繼承超罕見硬幣　拍賣會售價破千萬

▲美元硬幣。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄州一戶農場三姊妹繼承了一枚稀有的10美分硬幣，這枚硬幣自從20世紀70年代以來一直下落不明，近來在拍會上賣出高達50多萬美元的驚人售價。

《美聯社》報導，這枚硬幣是1975年由舊金山美國造幣廠製造，圖案是羅斯福總統(Franklin D. Roosevelt)，因為其年份上方少了獨特的S標記所以價值稀有，目前只知道世界上有2枚硬幣有此缺陷。

Rare dime bought by Ohio farm family and hidden for decades fetches $500,000 at auction https://t.co/TpzlApVG7Q pic.twitter.com/OGUOartlg8 — The Independent (@Independent) October 28, 2024

家中經營酪農的三姊妹從去世的兄弟那繼承這枚硬幣後，一直把硬幣收藏在銀行金庫中長達40多年。加州爾灣市(Irvine)拍賣行GreatCollections總裁羅素(Ian Russell)表示，這枚硬幣近來在拍賣會中以506,250 美元（約台幣1,623萬元）賣出。

世界上另一枚沒有S標記的特殊硬幣，於2019年在拍賣會中以456,000 美元（約台幣1,462萬元）的價格賣出，幾個月後又被轉手給另外一名買家收藏。

羅素表示，來自俄亥俄州的三姊妹不願意公布姓名，只透露當初兄弟和母親是於1978年以18,200美元（約台幣58萬元）購買了這枚特殊硬幣，其價值相當於現今的9萬美元（約台幣288萬元）。