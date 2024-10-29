搭機別穿短褲、拖鞋　空姐爆料機上「最骯髒TOP5」：從來沒清過

▲空姐爆料機上最髒地點。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國德州空服員雪兒(Cher)在網路上爆料飛機上最髒的5個地方，從事空服員已經長達5年的她坦承，客機載完大量客人後，許多地方從來沒有進行過清潔消毒，潛藏著大量噁心細菌和汙垢。

身為空姐的雪兒近來拍攝影片表示，她在工作期間發現飛機上有幾個地方特別骯髒，「其中有一些是大家都知道的，也有一些地方是意想不到的」，其中一處就是飛機上的遮光板。

雪兒表示，「我從來沒看過有人擦過遮光板，想像一下有多少人碰過這些東西，卻從來沒被清潔過，超髒」。再來就是廁所中的水槽和馬桶，「我看過很多人吐在水槽，但從來沒看過有人清水槽」，也奉勸大家千萬不要直接飲用水槽的水，「那裡面有很多細菌，連用來洗手我都覺得不太好」。

雪兒也表示，機上地毯和安全帶她也覺得很髒，「常看到有人吐在地毯上，或赤腳在地毯上磨來磨去的」，安全帶則是常有乘客吐在身上，或嬰兒噴屎尿在安全帶上。





▲空姐透露，遮光板和座位安全帶其實很髒。（圖／示意圖／達志影像）

最後讓雪兒感到特別髒的地點則是座位上方的行李空間，「想像一下，乘客拖著行李箱去過機場的廁所，然後把這些行李扔在裡面，我也是從來沒看過有人清過上方行李空間」。

影片曝光後獲得60多萬點閱，許多網友留言，「我後悔看了這支影片」、「這就是為什麼我搭飛機時，會用消毒濕紙巾狂擦所有東西」、「天啊，我曾經在飛機上刷牙」。另外還有空姐表示，自從她成為空姐以後，在飛機上絕對不會穿短褲、拖鞋等服裝，以減少肌膚碰觸到機上物品的機會。