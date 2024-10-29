搬家後皮膚發癢灼燒　女莫名臉爛發現問題出在「租屋冷氣」

▲女因為租屋空調設備導致嚴重過敏。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國加州29歲女子克雷曼(Autumn Clayman)搬進新租的公寓後不久，皮膚開始出現灼熱感和紅色斑點，然而她卻一直找不到過敏原因，幾個月後她找人來家中檢查，意外發現問題出在家中空調。

克雷曼在TikTok上表示，她今年2月搬進位於洛杉磯的新家，然而住沒有多久發現皮膚感覺搔癢、灼熱，後來甚至全身都出現濕疹，她本來以為是食物導致過敏，然而戒掉某些食物後還是沒有好轉。

克雷曼表示，她後來確定引發過敏的原因一定在家中，因為當她短暫借宿在男友家時就完全沒事，6月時由於過敏情況惡化，決定找人來家中進行黴菌檢查，結果在2台冷氣機中都發現黑黴菌（又稱為紙葡萄穗黴孢菌Stachybotrys chartarum）。

克雷曼通知房東後，雖然房東2次對房子進行了徹底清潔，但她只要搬回去住幾天還是會出現症狀，最後只好違反租約，提前於9月搬走，居住期間找人來檢查黴菌、看醫生、更換受汙染物品等費用，讓她損失約1萬美元（約台幣32萬元）。

克雷曼表示，「居住在那裡期間，我每天晚上都無法入睡，因為皮膚太癢了，整個身體都有灼燒的感覺，我的臉、眼睛和脖子周圍有灼熱感，後來出現明顯的紅色區塊，最後演變成濕疹，人也感覺很疲倦和憂鬱」，幸好搬家後健康情況已經好轉。