「尾隨之狼」撲倒人妻性侵！躲捷運站女廁全裸埋伏　辯怕熱才脫光

▲被稱為「尾隨之狼」的北市蔡姓男子，因犯2件性侵案判刑定讞，已入監服刑。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者黃哲民／台北報導

有多次侵犯落單婦女紀錄、被稱為「尾隨之狼」的北市蔡姓男子，前年（2022年）在台北捷運首班車發車前，溜進小巨蛋捷運站內女廁隔間脫光光，守株待兔1小時後，趁1位女子如廁，翻越隔間企圖性侵，被害人死命呼救抵抗，及時被站長救出。蔡男辯稱拉屎很熱而裸身、臨時起意猥褻，但台北地院不採信，依強制性交未遂罪判他3年6月徒刑，可上訴。

這起引發捷運旅客恐慌的性侵案，發生於2022年6月7日上午6點多，被害女子在小巨蛋捷運站內女廁內蹲馬桶滑手機追劇，抽衛生紙時赫見蔡男從隔壁間上方探頭盯著她看，嚇得她放聲尖叫。不料，全身赤裸的蔡男直接翻過隔間撲倒女子，一手粗暴摀住她的嘴，另一手直接抓向她的私處。

被害人嚇得魂飛九天，轉念想到自己小孩、頓時湧出滿滿求生欲，但褪到膝間的褲子來不及穿上，加上蔡男有體型優勢、她起不了身，只能拚命夾緊雙腿不讓蔡男得逞。期間，她想打110卻緊張得滑不開手機畫面，乾脆用力敲門大叫救命，僵持3、4分鐘後，當班女站長聽到聲響急忙趕來查看，並高聲詢問「有人嗎？」

▲北市蔡姓男子（中）有多次侵犯落單女子紀錄，被稱為「尾隨之狼」。（資料照／記者劉昌松攝）

被害人聽聞聲響，奮力將手從門縫下方伸出揮舞，但蔡男則企圖頂住門板，不讓女站長強行開門。被害人見狀，趁機推開蔡男逃出去，隨後女站長見蔡男光溜溜站著不動，立即冷靜詢問「你們認識嗎？」被害人哭喊「不認識！」站務人員協助被害人就醫，警員獲報趕來逮捕蔡男，查出他就是前科累累的「尾隨之狼」。

蔡男辯稱，僅想猥褻被害人、沒有強制性交意圖，他脫光衣物是因「在上大號，很熱」。法扶律師辯護指稱蔡男臨時起意想碰觸被害人下體、造成女方受傷但沒真正碰到，應以強制猥褻未遂、傷害等罪論處，蔡男願認罪。律師指出，蔡男從小就有精神疾病、僅有12歲以下心智程度等智能障礙，應減刑。

不過，法官審酌被害人不僅頭、臉擦挫傷，雙大腿內側、下腹部與臀部也掛彩，傷勢多為下半身，可見蔡男手段與力道激烈、不是單純想觸摸，且監視畫面顯示，蔡男當天上午5點多就溜進站內，避開清潔人員溜進女廁，躲入廁間逾1小時，被害人是期間第一位進入的使用者，加上蔡男藏起原本穿著的短袖上衣跟短褲，顯見根本不是因為熱，而是預謀犯案。

至於律師提出蔡男智能障礙病史求減刑輕判，法官指蔡男有多次侵犯落單女性紀錄，像是2021年9月16日傍晚於北市內湖運動管理中心，偷看1位女子上廁所後撲倒對方強摸身體，去年（2023年）10月被依強制猥褻罪判刑1年定讞。

另一起則是，蔡男同年9月5日凌晨3點多，在北市南京東路遊蕩，尾隨1位騎腳踏車回家的女子，從後勒住脖子拖進暗巷用手指性侵得逞，一審依強制性交罪判刑3年6月，二審加重改判為4年2月徒刑，最高法院今年（2024年）6月駁回上訴，維持二審判決定讞。蔡母曾表示無力管束已成年的兒子，蔡男已入監服刑。

法官認為，本案依律師同意採用的另案精神鑑定結果顯示，現年20多歲的蔡男雖有智能障礙與偏差行為，但他清楚知道偷窺或性侵是犯法的，且蔡男會避開人群、挑選犯案地點與對象，犯案時未受精神障礙或心智缺陷影響辨識能力，加上蔡男犯案前或犯案時，若旁邊有人，就會終止行動，明顯具有判斷與評估能力。

法官指蔡男潛藏捷運站女廁犯案，不僅使被害人身受多處外傷、心理衝擊與恐懼難以想像，女方因此罹患急性創傷後壓力症、焦慮症與恐慌症，此案並造成大眾恐慌，蔡男犯行毫無情堪憫恕之處，依法定可判刑3年以上、10年以下的強制性交罪論處，雖未遂犯得減刑，仍判蔡男3年6月徒刑，可上訴。