已婚下士性侵醉女！挨告詭辯「3分鐘不可能犯案」　法官打臉了

▲南投一名軍人性侵女友人，他的律師辯稱當時犯案時間只有3分鐘，不可能完成犯罪，遭法官打臉。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／南投報導

南投陳姓軍人和妻子、友人等人同住，某日他運動完回家，見女友人小美(化名)來家中和其他室友喝酒，趁她喝得泥醉，將她帶回房間性侵，完事後走出房門，向其他友人指稱「小美躺在他床上」，並立即傳訊和妻子聊天、視訊。小美清醒後將陳男告上法院。陳男的律師審理時，辯稱當時陳男從回家到和老婆視訊通話，推算犯案時間僅有3分鐘，不可能完成所有犯罪行為。不過因小美下體驗出陳男DNA，台中高分院不採信陳男律師說法，依現役軍人犯乘機性交罪，處陳5年徒刑。可上訴。

判決指出，女子小美某日下午到KTV唱歌喝酒，再由女友人載到辜姓友人租屋處共用廚房中，和辜女繼續喝到泥醉。直到晚上8點43分，住在3樓房間的陳男回家，他見小美意識不清，趁妻子還未回家，將小美帶到房內性侵，並下樓告知辜女「小美躺在他房間床上」。小美隨後被女友打來的手機鈴聲叫醒，發現自己衣衫不整，懷疑遭性侵而報警處理，就醫後在下體檢驗出陳男的DNA。

全案審理時，陳男辯稱他和小美也是舊識，案發當天她跟著他進入3樓房間，他一直請小美出去，但小美不聽勸，他怕有閒話只好自己走出房門。當天他出門打球前，曾在房內打手槍，並將衛生紙放在床頭未清理，他認為小美利用衛生紙上的精液誣陷他。

▲陳男挨告性侵後，辯稱女友人利用他打手槍的衛生紙，誣陷他性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

陳男律師則說，案發當天陳男打完球，在晚間8時44分傳訊息給老婆說「打完啦」，計算回家路程和時間，陳男應該在8時58分至9時回到租屋處，並在9點02分和老婆傳訊息、視訊通話，也就是犯案時間只有3分鐘或更短，應該不可能完成乘機性交行為。

小美證稱，她醒來時發現自己在陳男房間，衣服背後的拉鍊被拉到屁股，下體也感覺不適，懷疑遭受性侵，又收到女友的訊息，質問她「為何隨便躺在人家床上」，她隨即去敲住處其他女友人的房門，但卻沒人理她，她又去敲辜女的門，辜女還嗆她「誰要強姦妳啊」，說她酒醉、要她回家，她感覺到全部的人都在質疑她，相當孤立無援，就直接報警。

辜女也證稱，案發當晚小美來敲她房門，一直大哭喧鬧，2022年7月5日凌晨又打IG問說「妳要不要相信我有被性侵？」，她回應「到底關我屁事」，小美就掛斷電話了。

法官審理，認為友人和小美證詞一致，且就算陳男和小美獨處一室時間確實短暫，既然小美下體驗出陳男精液，時間長短並不影響陳男性侵小美的事實，審酌陳男犯後仍以汙衊小美的方式進行答辯等情，依乘機性交罪，處他5年徒刑。陳男再上訴，法官審酌他犯案時為陸軍砲兵下士志願役，目前已退伍，改依現役軍人犯乘機性交罪，處5年徒刑。可上訴。