　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

已婚下士性侵醉女！挨告詭辯「3分鐘不可能犯案」　法官打臉了

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲南投一名軍人性侵女友人，他的律師辯稱當時犯案時間只有3分鐘，不可能完成犯罪，遭法官打臉。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／南投報導

南投陳姓軍人和妻子、友人等人同住，某日他運動完回家，見女友人小美(化名)來家中和其他室友喝酒，趁她喝得泥醉，將她帶回房間性侵，完事後走出房門，向其他友人指稱「小美躺在他床上」，並立即傳訊和妻子聊天、視訊。小美清醒後將陳男告上法院。陳男的律師審理時，辯稱當時陳男從回家到和老婆視訊通話，推算犯案時間僅有3分鐘，不可能完成所有犯罪行為。不過因小美下體驗出陳男DNA，台中高分院不採信陳男律師說法，依現役軍人犯乘機性交罪，處陳5年徒刑。可上訴。

判決指出，女子小美某日下午到KTV唱歌喝酒，再由女友人載到辜姓友人租屋處共用廚房中，和辜女繼續喝到泥醉。直到晚上8點43分，住在3樓房間的陳男回家，他見小美意識不清，趁妻子還未回家，將小美帶到房內性侵，並下樓告知辜女「小美躺在他房間床上」。小美隨後被女友打來的手機鈴聲叫醒，發現自己衣衫不整，懷疑遭性侵而報警處理，就醫後在下體檢驗出陳男的DNA。

全案審理時，陳男辯稱他和小美也是舊識，案發當天她跟著他進入3樓房間，他一直請小美出去，但小美不聽勸，他怕有閒話只好自己走出房門。當天他出門打球前，曾在房內打手槍，並將衛生紙放在床頭未清理，他認為小美利用衛生紙上的精液誣陷他。

飯店,住宿,旅館,房間。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳男挨告性侵後，辯稱女友人利用他打手槍的衛生紙，誣陷他性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

陳男律師則說，案發當天陳男打完球，在晚間8時44分傳訊息給老婆說「打完啦」，計算回家路程和時間，陳男應該在8時58分至9時回到租屋處，並在9點02分和老婆傳訊息、視訊通話，也就是犯案時間只有3分鐘或更短，應該不可能完成乘機性交行為。

小美證稱，她醒來時發現自己在陳男房間，衣服背後的拉鍊被拉到屁股，下體也感覺不適，懷疑遭受性侵，又收到女友的訊息，質問她「為何隨便躺在人家床上」，她隨即去敲住處其他女友人的房門，但卻沒人理她，她又去敲辜女的門，辜女還嗆她「誰要強姦妳啊」，說她酒醉、要她回家，她感覺到全部的人都在質疑她，相當孤立無援，就直接報警。

辜女也證稱，案發當晚小美來敲她房門，一直大哭喧鬧，2022年7月5日凌晨又打IG問說「妳要不要相信我有被性侵？」，她回應「到底關我屁事」，小美就掛斷電話了。

法官審理，認為友人和小美證詞一致，且就算陳男和小美獨處一室時間確實短暫，既然小美下體驗出陳男精液，時間長短並不影響陳男性侵小美的事實，審酌陳男犯後仍以汙衊小美的方式進行答辯等情，依乘機性交罪，處他5年徒刑。陳男再上訴，法官審酌他犯案時為陸軍砲兵下士志願役，目前已退伍，改依現役軍人犯乘機性交罪，處5年徒刑。可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
LIVE／康芮最新動態！4縣市颱風假有機會　6地風雨最強烈
川普控台灣偷走晶片產業！　卓榮泰：我當然不同意
碧潭誘殺小姊妹　狠母上銬畫面曝
快訊／道奇4:2贏了！　世界大賽聽牌
康芮暴風侵襲機率　「23地」衝破90%
伴侶會不會出軌「面相」早注定！專家秀AI生成照：外遇男都長這
懶人包／京華城案政治獻金惹議　個人、企業怎麼捐才合法？
第一次不想放颱風假！他列出「4天日期」網秒懂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

砂石車超載+超速！新澳隧道狂撞15車釀1死　駕駛喊「恍神」遭判刑

台中公車又闖禍！中鹿客運撞女騎士害斷骨　駕駛竟開50m才停下

閃不過！國1南向麻豆段大貨車胎皮掉落　16車遭殃

已婚下士性侵醉女！挨告詭辯「3分鐘不可能犯案」　法官打臉了

借不到打火機...火爆男持拔釘器+斧頭攻擊　阿北破頭險送命

屏東自來水管爆裂「路面炸開15m」　黃泥灌進店家...封路搶修中

碧潭誘殺小姊妹奪2命！狠母上銬畫面曝　押往北院決定是否續押

新北女租屋遭竊財損1萬4　竊賊騎「亡者機車」逃逸

馬紹爾籍貨輪船員手掌「穿刺性骨折」　黑鷹花蓮外海吊掛救援

2月大男嬰被狠摔地上爆頭！夫妻床上吵架氣炸　狠父判囚5年6月

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人見「奇景」直呼：真香

砂石車超載+超速！新澳隧道狂撞15車釀1死　駕駛喊「恍神」遭判刑

台中公車又闖禍！中鹿客運撞女騎士害斷骨　駕駛竟開50m才停下

閃不過！國1南向麻豆段大貨車胎皮掉落　16車遭殃

已婚下士性侵醉女！挨告詭辯「3分鐘不可能犯案」　法官打臉了

借不到打火機...火爆男持拔釘器+斧頭攻擊　阿北破頭險送命

屏東自來水管爆裂「路面炸開15m」　黃泥灌進店家...封路搶修中

碧潭誘殺小姊妹奪2命！狠母上銬畫面曝　押往北院決定是否續押

新北女租屋遭竊財損1萬4　竊賊騎「亡者機車」逃逸

馬紹爾籍貨輪船員手掌「穿刺性骨折」　黑鷹花蓮外海吊掛救援

2月大男嬰被狠摔地上爆頭！夫妻床上吵架氣炸　狠父判囚5年6月

好危險！洋基沃爾普三振甩棒　險擊中道奇教頭釀大禍

砂石車超載+超速！新澳隧道狂撞15車釀1死　駕駛喊「恍神」遭判刑

台中公車又闖禍！中鹿客運撞女騎士害斷骨　駕駛竟開50m才停下

7大智能科技速效護膚！購物台10／30首賣「7D天使光護理專案組」

號稱延三夜市裡的鼎泰豐！招牌蒸餃皮薄Q透　現擀現包肉餡飽滿

砸1千4百萬整修！縣定古蹟「花蓮港山林事業所」開放標租

清寒青年18歲職畢加入「青年領航計畫」扛錢程！每月多領1萬

民眾黨該從夢中清醒　想想應如何務實面對柯文哲涉貪案

康芮風雨「估6區最猛烈」　粉專示警1路徑：嚴重威脅南部

閃不過！國1南向麻豆段大貨車胎皮掉落　16車遭殃

社會熱門新聞

即／不滿女房東罵「幹X娘」　中和男持刀刺死她！

「尾隨之狼」躲捷運站女廁　撲倒人妻性侵

綠高官2招　掏空台鹽11億

快訊／15歲男學生校園5樓墜落　無呼吸心跳送醫搶救

即／國3竹南6大小車連環撞　至少2人命危搶救中

即／自強號接駁列車撞行人　64歲男「2度斷氣」死亡

將閨蜜頭「泡在王水」！清大三角戀爆凶殺

即／長住客陳屍高雄商旅　房務開門驚見駭人一幕

即／新北15歲男學生校園墜樓！送醫搶救不治

繼承1500萬要交5千萬稅　擬制遺產規定違憲

香山國三6車車禍　廂型車被夾扁2男亡

即／BMW猴家遭蛋洗！24歲男當場被逮

苗栗女代接1次電話　代價關2年10個月

兒子拒養失智父　法院判准

更多熱門

相關新聞

桃園女童遭強擄侵犯！　中度身心障礙男：只是想做朋友

桃園女童遭強擄侵犯！　中度身心障礙男：只是想做朋友

桃園龜山區一名國小女童27日上午，遭陌生男子強擄侵犯，她不斷尖叫求救、抵抗，27秒恐怖畫面曝光後引發譁然。桃園地檢署28日拘提涉案男子並依強制性交未遂等罪聲押禁見；警詢時，男子表示，「只是想和女童交朋友」。

「尾隨之狼」躲捷運站女廁　撲倒人妻性侵

「尾隨之狼」躲捷運站女廁　撲倒人妻性侵

下藥性侵多女拍裸照　狼醫判關158年

下藥性侵多女拍裸照　狼醫判關158年

19歲人妻遭多男性侵　丈夫綁樹全程目睹

19歲人妻遭多男性侵　丈夫綁樹全程目睹

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

關鍵字：

南投軍人性侵法官判決

讀者迴響

熱門新聞

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

康芮「暴風侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

蘋果AI、iMac突襲上架

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

道奇聽牌！弗里曼轟出世界大賽紀錄

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

康芮將成穿心颱！日氣象廳路徑再南修

11月怪颱康芮直撲台！2天豪雨彈下到紫爆發白

即／不滿女房東罵「幹X娘」　中和男持刀刺死她！

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面