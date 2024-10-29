「酒國昆凌」賣包包挨告詐欺！買家怒品質差退貨遭拒　判決出爐

▲「酒國昆凌」官司不斷，再因販賣的包包品質不佳被告上法院。（資料照／民眾提供）

記者郭玗潔／台中報導

台中市張姓女子（原姓沈）曾任酒店公關，年紀輕輕存款就有1.7億，號稱「酒國昆凌」，多年前因涉詐騙富商數千萬元，因與富商和解獲判緩刑2年確定。今年3月間她又被1名台商指控詐財，涉嫌詐騙38萬餘元，遭檢方依詐欺罪嫌起訴。不料她又因販售的包包品質差，被買家告上法院，不過台中地院審理，認為張女確實有將包包寄送給買家，並無詐欺取財的主觀犯意，是否涉犯詐欺取財的證據不足，判她無罪。可上訴。

判決指出，張女在臉書以暱稱「Anna Shen」，刊登販賣包包訊息，一名賴姓網友在2022年12月下單購買2個包包，並先後匯款共2萬5105元到張女指定銀行帳戶。而後賴姓網友收到包包，覺得品質不佳，聯繫張女想退貨，但張女拒不見面並將他封鎖，賴認為受騙，將張女告上法院。

▲台中「酒國昆凌」曾爆出2度詐欺富商。（資料照／記者許權毅攝）

全案審理時，張女否認有詐欺，認為這只是消費糾紛，張女律師也說，檢察官的起訴書認為張女的包包品質不佳，但品質不佳並不構成詐欺取財。

法官認為，賴姓網友購買2個包包，張女也依約寄送2個包包，並無詐欺取財的主觀犯意，另事後張女是否拒絕見面和封鎖他，並不影響張女已履約的事實，認為張女詐欺取財證據不足，判處無罪。可上訴。