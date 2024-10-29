　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「酒國昆凌」賣包包挨告詐欺！買家怒品質差退貨遭拒　判決出爐

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲「酒國昆凌」官司不斷，再因販賣的包包品質不佳被告上法院。（資料照／民眾提供）

記者郭玗潔／台中報導

台中市張姓女子（原姓沈）曾任酒店公關，年紀輕輕存款就有1.7億，號稱「酒國昆凌」，多年前因涉詐騙富商數千萬元，因與富商和解獲判緩刑2年確定。今年3月間她又被1名台商指控詐財，涉嫌詐騙38萬餘元，遭檢方依詐欺罪嫌起訴。不料她又因販售的包包品質差，被買家告上法院，不過台中地院審理，認為張女確實有將包包寄送給買家，並無詐欺取財的主觀犯意，是否涉犯詐欺取財的證據不足，判她無罪。可上訴。

判決指出，張女在臉書以暱稱「Anna Shen」，刊登販賣包包訊息，一名賴姓網友在2022年12月下單購買2個包包，並先後匯款共2萬5105元到張女指定銀行帳戶。而後賴姓網友收到包包，覺得品質不佳，聯繫張女想退貨，但張女拒不見面並將他封鎖，賴認為受騙，將張女告上法院。

▲▼ 台中「酒國昆凌」爆2度詐欺富商，現身召開記者會。（圖／記者許權毅攝）

▲台中「酒國昆凌」曾爆出2度詐欺富商。（資料照／記者許權毅攝）

全案審理時，張女否認有詐欺，認為這只是消費糾紛，張女律師也說，檢察官的起訴書認為張女的包包品質不佳，但品質不佳並不構成詐欺取財。

法官認為，賴姓網友購買2個包包，張女也依約寄送2個包包，並無詐欺取財的主觀犯意，另事後張女是否拒絕見面和封鎖他，並不影響張女已履約的事實，認為張女詐欺取財證據不足，判處無罪。可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／氣象署晚間9點新增預報！　停班停課公布恐延後
快訊／台南驚見男屍！　雙手雙腳遭捆綁
女房東身分曝光！　遭砍10多刀躺地噴血抽動
快訊／大G火燒車九孔回應了！　天王任賢齊竟助陣
「還好不是右肩」大谷傷勢好轉！左手抓球衣有原因
快訊／九孔大G火燒車！　滿臉驚慌畫面曝
繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了
才租3個月！「拒平分電費」10多刀砍死女房東
康芮風雨「估6區最猛烈」　粉專示警1路徑：嚴重威脅南部
「想提早得分讓觀眾安靜」弗里曼開轟　洋基僅存2%逆轉機會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

九孔賓士大G火燒車！里長還原事發經過：他開到一半突然冒煙

快訊／台南急水溪旁草叢「驚見男屍」！　綑綁手腳疑遭虐死棄屍

過年祭祖爆口角！彰化翁持斧頭劈死哥　羈押屆滿求交保遭打臉　　

台南2歲男童遭虐死！母「放任同居人凌虐」不救　二審仍判2年

專科醫手術刀劃傷實習醫　患者竟染愛滋！他崩潰求償結果曝

被殺女房東身分曝！遭砍10多刀躺地噴血抽動　房客掐頸直到斷氣

快訊／台中男遭陌生男砍傷手腳！嫌犯逃逸　警鎖定人車追查

快訊／九孔賓士大G火燒車！急拿滅火器自救　滿臉驚慌畫面曝

「真香」喬骨爆乳妹PO文惹議　整復師竟是市政顧問！中市府回應了

民眾黨木可公關金流複雜　北檢再傳會計師端木正說明

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

真的能轉！萬聖節扮魔術方塊　萌弟玩到全身汗也捨不得脫

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

九孔賓士大G火燒車！里長還原事發經過：他開到一半突然冒煙

快訊／台南急水溪旁草叢「驚見男屍」！　綑綁手腳疑遭虐死棄屍

過年祭祖爆口角！彰化翁持斧頭劈死哥　羈押屆滿求交保遭打臉　　

台南2歲男童遭虐死！母「放任同居人凌虐」不救　二審仍判2年

專科醫手術刀劃傷實習醫　患者竟染愛滋！他崩潰求償結果曝

被殺女房東身分曝！遭砍10多刀躺地噴血抽動　房客掐頸直到斷氣

快訊／台中男遭陌生男砍傷手腳！嫌犯逃逸　警鎖定人車追查

快訊／九孔賓士大G火燒車！急拿滅火器自救　滿臉驚慌畫面曝

「真香」喬骨爆乳妹PO文惹議　整復師竟是市政顧問！中市府回應了

民眾黨木可公關金流複雜　北檢再傳會計師端木正說明

洗刷鬼預測質疑「氣象署晚間9點增預報」　停班停課公布恐延後　

飲料買1送1、配料免費加！手搖飲「萬聖節限定優惠」懶人包

九孔賓士大G火燒車！里長還原事發經過：他開到一半突然冒煙

快訊／台南急水溪旁草叢「驚見男屍」！　綑綁手腳疑遭虐死棄屍

快訊／FTISLAND宣布：暫以2人體制活動！剩李洪基李在真　崔敏煥仍神隱

過年祭祖爆口角！彰化翁持斧頭劈死哥　羈押屆滿求交保遭打臉　　

圖文／強化備役人員全民國防意識　替代役演訓召集來真的

台南2歲男童遭虐死！母「放任同居人凌虐」不救　二審仍判2年

專科醫手術刀劃傷實習醫　患者竟染愛滋！他崩潰求償結果曝

被殺女房東身分曝！遭砍10多刀躺地噴血抽動　房客掐頸直到斷氣

社會熱門新聞

即／不滿女房東罵「幹X娘」　中和男持刀刺死她！

綠高官2招　掏空台鹽11億

「尾隨之狼」躲捷運站女廁　撲倒人妻性侵

快訊／15歲男學生校園5樓墜落　無呼吸心跳送醫搶救

即／國3竹南6大小車連環撞　至少2人命危搶救中

即／自強號接駁列車撞行人　64歲男「2度斷氣」死亡

將閨蜜頭「泡在王水」！清大三角戀爆凶殺

繼承1500萬要交5千萬稅　擬制遺產規定違憲

即／九孔賓士大G火燒車！驚慌自救畫面曝

即／長住客陳屍高雄商旅　房務開門驚見駭人一幕

即／藝人「九孔」賓士大G引擎冒煙！嚇壞急滅火

即／新北15歲男學生校園墜樓！送醫搶救不治

即／BMW猴家遭蛋洗！24歲男當場被逮

香山國三6車車禍　廂型車被夾扁2男亡

更多熱門

相關新聞

醫師娘偷吃2男！綠帽夫崩潰提告求償

醫師娘偷吃2男！綠帽夫崩潰提告求償

台中一名中醫師和妻子起衝突，妻子搬離家中並向法院聲請保護令獲准後，又對中醫師提出離婚訴訟，不料兩人才分居2、3個月，中醫師就發現妻子偷吃2男，除了和其中1名小王當眾摟抱、同抽一支菸，還和另一名小王4度上摩鐵，怒將3人告上法院並訴請法院裁判離婚。台中地院審理，判定3人都侵害配偶權，人妻必須和2名小王連帶賠償各10萬、30萬元。

獨／刑事局警官涉A贓款　辦案認真以隊為家

獨／刑事局警官涉A贓款　辦案認真以隊為家

洗騎樓害員警摔斷腿！他怒求償74萬

洗騎樓害員警摔斷腿！他怒求償74萬

國三生割頸案一審宣判　新北教育局：尊重判決結果

國三生割頸案一審宣判　新北教育局：尊重判決結果

17直播主誆離婚　7個月坑痴心男199萬

17直播主誆離婚　7個月坑痴心男199萬

關鍵字：

酒國昆凌台中女子詐欺案包包販售法院判決

讀者迴響

熱門新聞

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

不想放颱風假！他列「4天日期」網秒懂

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

道奇聽牌！弗里曼轟出世界大賽紀錄

會不會出軌早注定！AI照曝：這面相最愛偷吃

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

康芮「暴風侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

蘋果AI、iMac突襲上架

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面