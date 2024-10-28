多女遭下藥性侵！赤裸醒來、收到裸照　狼醫判關158年

▲多名女子受害。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

美國丹佛心臟科醫師馬修斯（Stephen Matthews）對10名女性下藥、性侵其中8人，被法官判處158年徒刑。已知有的受害女子遭強吻、有的人身上有吻痕瘀傷、有的人赤裸醒來被銬在沙發上，其中一人拒絕第二次約會後收到他拍攝的裸照，那時候她的狀態明顯失去意識。

CBS NEWS、每日郵報等報導，馬修斯在2019年至2023年間透過約會軟體Tinder與Hinge把女性約到他家附近的公共場所之後，把聊天話題逐漸帶到家中寵物狗，接著把女性帶回家中，並在她們的飲品下藥，伸出狼爪。

其中一名受害女子艾莉（Allie）宣稱，她與馬修斯第一次就是在酒吧見面，接著在他的提議之下，兩人前往他家，她一到就先去洗手間，再出來之後，馬修斯直接倒酒請她喝，「我不想表現失禮、也不想冒犯他，所以我就喝了」。沒想到才喝大約四分之一杯，她開始感到不適、說話變得含糊不清，一度跌在地上，但當她一抬頭，對方早已準備好拍攝，接著強吻。還好艾莉最終成功脫逃。

Cardiologist-turned-serial rapist lands 158 years in prison: ‘Narcissistic monster’ https://t.co/vWXQbhjUZ5 pic.twitter.com/rMLthjV1te — New York Post (@nypost) October 27, 2024

不過另名受害者奧德莉（Audrey）就沒這麼幸運，在用完餐、玩完疊疊樂之後喝下馬修斯給的飲料，數小時之後回到自家，但身上出現吻痕瘀傷，而且完全不記得發生什麼事。她事後前往警局報案，沒想到一查居然發現，還有多名女性與她的遭遇相同。

有受害女子在馬修斯住處喝一杯之後嘔吐，醒來之後已經在她家，且馬修斯就在房間內；當她拒絕第二次約會時，便收到馬修斯傳來的裸照，照片中的女子就是她本人，處於失去意識的狀態。還有另一女子在馬修斯家裸身醒來，被銬在沙發上。

這群受害女子的記憶零星，截至10月已有多名受害者挺身而出。馬修斯2023年3月遭逮捕，到了今年8月，丹佛地方法院陪審團裁定，在他面臨的38項罪名之中，有35項罪名成立，並於10月25日被判處158年徒刑。檢察官凱利（Victoria Kelley）認為，可能還有更多受害者。