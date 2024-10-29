桃園女童遭強擄侵犯！　中度身心障礙男：只是想做朋友

記者張靖榕／綜合報導

桃園龜山區一名國小女童27日上午，遭陌生男子強擄侵犯，她不斷尖叫求救、抵抗，27秒恐怖畫面曝光後引發譁然。桃園地檢署28日拘提涉案男子並依強制性交未遂等罪聲押禁見；警詢時，男子表示，「只是想和女童交朋友」。

檢方28日分案調查，檢察官直接為女童做筆錄，下午立刻開拘票逮人。警詢時，有中度身心障礙並領有身心障礙手冊的男嫌辯稱，「只是想和女童交朋友」；檢方認為，男嫌有串滅證及再犯可能，向法院聲請羈押禁見。

▲桃園女童遭陌生男侵犯。（圖／翻攝自臉書／桃園爆報）



女童母親受訪還原事發經過，女兒當時說要去龜山區陸光路和金鋒街一帶找同學，雖然找過2、3次，但她還是先讓女兒打電話通知，但對方沒接，女兒想說同學家也近，就乾脆直接走去對方家敲門，沒想到卻在路上遇到這種可怕的事件。

母親說，女兒表示當時男子先向她走去，揮手示意她過去，第一次女兒沒過去，但第二次男子很兇地叫她過去，礙於他身材高大又害怕，女兒只好聽話乖乖過去，照他指示做了一些行為，之後越來越奇怪才試圖逃跑。

女童不斷尖叫大喊「不要碰我」並瘋狂抵抗，數度掙脫跑向馬路大喊「救我」，但27秒求救過程中，4、5輛汽機車路過，疑未發現狀況所以都呼嘯而過，直到住在對面的一名計程車運將聞聲前來查看，才阻止了男嫌。

附近居民多半表示不認識男嫌，也沒有見過他在龜山一帶鬧事。女童母親則表示，當下得知嫌犯有身障手冊心都碎了，因為她知道法律多半會保護這類人士，「我不下架那個影片就是要提醒其他人」，尤其大家都不知道嫌犯下一步會做什麼，無法立即制裁、小朋友心理陰影也過不去，未來為了女兒安危，她也從只有放學接送改成上下學都接送。