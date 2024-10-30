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雙11優惠出爐！三星祭3大優惠「一定要買」、羅技最低6折再加碼送

記者蘇晟彥／綜合報導

Logitech 羅技雙 11 年度最殺狂歡祭即日開跑，此次推出多項明星商品，折扣低至 6 折，凡於 11 月 17 日前，購買指定品項皆可享有滿額優惠，還有多款熱門商品登錄好禮及抽獎機會；而三星也舉辦「Samsung Week雙11生日慶」，祭出3大好康等消費者搶。

▲▼ Logi

Logitech G 也同步推出 PRO 系列超值優惠，主打 PRO X SUPERLIGHT 2 DEX 無線輕量化電競滑鼠及多款 LIGHTSPEED 產品，最高現省 2,000 元，讓玩家輕鬆擁有戰場利器，制霸遊戲世界。羅技 2024 年度雙 11，就是要買得開心，樂趣無極限。

羅技雙 11 滿額折扣重磅來襲 加購優惠最多省千元 頂級好禮等你拿
2024 羅技雙 11 期間，指定品項滿 3,000 元即可享 250 元折扣，滿 2,000 元折 150 元；此外，購買滿 8,000 元登錄發票還可免費獲得 Wonderboom 3 藍牙喇叭（價值 2,790 元)、全品項消費達指定門檻，滿額 3,000 元再送 Uber Eats 折價券 400 元（指定門市獨家限定）、Combo Touch 系列消費滿 4,000 元登錄送 Crayon 數位筆教育版（價值 2,290 元），購物更添驚喜。

除了滿額折扣，羅技還為消費者帶來抽獎驚喜！單筆消費滿 990 元，即可登錄參加抽獎，有機會贏得豪華大獎，包括首獎 Pro Wheel 直驅式專業級模擬賽車方向盤，市價高達 54,980 元、特獎 iPhone 16 乙台（價值 29,900 元）；還有二獎 Ultimate Ears 新品 Hyperboom（價值 14,990 元）及三獎 Combo Touch Air 4-5 代鍵盤保護套（價值 6,090 元）。豐富獎項讓購物充滿期待，更有機會將多重好禮帶回家。

▲▼

而台灣三星誠意寵粉，聯手線上三星商城與線下三星智慧館推出一系列重磅優惠，讓星粉以超值價格入手夢幻裝置。「Samsung Week雙11生日慶」活動自2024年10月28日至11月30日熱烈開跑，三大好康包括：

【1定要拿】於三星商城購買最新旗艦手機，送萬元soundbar、真無線藍牙耳機、指定手機保護殼、無線閃充行動電源等限量精美好禮；單筆訂單滿15萬元即贈43吋4K智慧顯示器、滿20萬元再加碼三星商城購物金NT$11,111，優惠拿不完。

【1定要搶】超殺折扣一波波，於三星商城購買一代演唱會神機－Galaxy S23 Ultra限量特價6.5折輕鬆入手；最新旗艦手機三星商城限定色現折最高NT$6,000！三星智慧館則祭出指定商品最高享NT$2,500購物金、舊換新優惠及指定穿戴裝置加價購，機會難得別錯過。

【1定要買】三星商城指定商品享Samsung Rewards回饋點數最高50%。下載Samsung Shop App更划算，首購訂單再享滿額現折最高NT$2,000。聰明購物省更多。

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