比薩、雞塊下殺11元！肯德基+必勝客「雙11限定優惠」一次收

▲「肯德基+必勝客」雙11限定優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

年度購物盛事雙11即將登場，2大速食品牌「必勝客」、「肯德基」特意於APP祭出超狂優惠迎戰，不僅有多項指定夯品限時下殺買1送1，還有比薩、雞塊只要11元，加碼推免消費就抽iPhone 16活動，11月1日起正式開跑。

▲11月天天有指定夯品下殺買1送1。

必勝客、肯德基分別於「PK雙饗卡APP」祭出雙11限定優惠，肯德基11月1日起至11月24日可享「8塊上校雞塊買1送1」；必勝客11月1日起至11月30日則推「黃金雞柳條」、「黃金波浪地瓜條」、「酥皮玉米濃湯」可享「買1送1」優惠，每人不限購。

▲加碼每周五、11月11日限定搶秒殺優惠。※點圖放大

11月加碼每周五限定（11月1日、11月8日、11月15日、11月22日、11月29日）及11月11日每日上午10時起推出秒殺瘋搶優惠，肯德基有「8塊上校雞塊11元」、「雙11炸雞雙人餐111元」及「雙11八塊雞桶派對分享餐1111元」；必勝客則推「雙11鬆厚個人比薩11元（6吋）」、「雙11鬆厚小比薩111元（9吋）」及「雙11一公尺派對巨飽盒1111元」，數量有限、售完為止。

▲11月每日登入APP還可抽38折起優惠神券。※點圖放大

11月1日起至11月30日每日登入PK雙饗卡APP還可抽最低38折起優惠神券，有機會獲得「肯德基比司吉買1送1」、「必勝客外帶比薩買1送3」等好康，每天都可領1張神券；且活動期間登入APP無須消費加碼抽iPhone 16。

▲達美樂祭出限時「買1送2」優惠。

另，達美樂至11月3日前則祭出「買1送2」限定優惠，只要外帶大披薩就可免費多吃大披薩1個，加碼再送1.25L可樂1瓶，且披薩口味一共有32種任選，包括萬聖節限定辣魔黑珍珠、招牌海鮮四喜、超級美國、蒜香壽喜牛等，最低550元起就能吃2個大披薩，提醒以價低者為贈。