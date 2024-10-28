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雙11開打！電商暖身優惠搶銅板價好康　還有豪華禮車免費坐、下單送蘿蔔

網購,網路購物,血拚,線上購物,買東西（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲年度購物盛事雙11前哨戰開打，好康優惠陸續釋出，不少消費者已經先買一波。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11提前開打，各大電商平台使出渾身解數，不只有人氣品牌下殺以及1元、11元超值銅板價精選好物，暖身期間就有好康可以搶先購，還祭出「豪華禮車免運接送」、「送3,000條蘿蔔」等吸睛活動，炒熱第一波買氣，消費者不妨把握促銷機會鎖定目標商品。

東森購物網「雙11超豪買」登場，祭出美妝保養、運動休閒、鞋包、保健品等最低3折起，以及天天下殺11元好物，用超值價格就能入手之外，從暖身戰、前哨站到正檔活動，全站還有許多好康可以拿滿回饋，除了有領券現折，天天抽樂透金、玩幸運福袋，中獎率100%，11/1起再推出「鈔級旅行團」，活動期間加入隊伍累積消費金額，第1名最高可瓜分11萬樂透金，此外，下單選擇7-ELEVEN超商取貨並登記就送中杯熱美式，限量3,000份送完為止。

東森購物網「雙11超豪買」（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物網「雙11超豪買」活動開跑。（圖／翻攝自東森購物）

淘寶天貓海外今年對台灣消費者加大力道，投入20億新台幣補貼用戶最愛的免運服務外，過往多數台灣用戶習慣等到雙11當天才會願意下單，此次嘗試雙11活動提早開賣後，買氣明顯增長，從目前的人氣熱銷品類來看，戶外登山、露營旅行用品、運動鞋、自行車裝備配件、收納整理、廚房與烹飪用具、寢具、家庭與個人清潔工具、嬰童用品、模玩與動漫週邊等，都有超過3倍以上的同比增幅。近期則是再新推「豪華禮車免運接送」活動，只要在11/2 14:00～19:00於7-ELEVEN博源門市取貨，就能體驗加長豪華禮車免費接送服務。

淘寶雙11豪華禮車免運接送（圖／淘寶提供）

▲電商業者推出「豪華禮車免運接送」活動。（圖／淘寶提供）

迎戰雙11，Yahoo奇摩購物「11.11買買節」展開首波搶先購，單日消費滿2,500就送10%回饋，並集結人氣品牌DR. WU、TIMBERLAND、LVMH集團等，推出品牌日優惠、精選爆款商品下殺銅板價1元、11元，以及美妝爆款直降3折起、按摩家電5折起。Yahoo奇摩購物發現，雙11前夕3C新品、季節性家電與美妝熱搜大幅上升，像是iPhone16與AI旗艦三星Galaxy S24系列、抗敏族保養品與必備除濕機需求激增、小坪數的空氣清淨機熱銷年銷量成長近1倍，近期連假旅遊話題也帶動整體相機業績成長。

蝦皮購物攜手愛買，即日起至11/11推出三大好康，除了上站玩蝦皮遊戲、看蝦皮直播就有機會獲得最高1,111元愛買優惠券，11/11當日不限金額下單，再送3,000條的美濃白玉蘿蔔，另外也祭出限時回饋，每位用戶可領到高達11張「全站0元起免運券」，再搭配「全站1折起優惠券」，省錢又省運費，像是入冬後天氣又濕又冷，下單禾聯新一級能效 6公升除濕機，10/28當天優惠價3,990元；想補貨日常用品的話，白蘭4X酵素極淨洗衣球補充包，10/31破盤只要399元起；年末倒數準備出遊，DJI POCKET 3手持口袋攝影機幫忙紀錄美好旅遊，11/1優惠只要21,990元。

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