　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

誰發明釘書機？潮設計禮盒猜價格？街訪突即隊「知識大會考」挑戰有史最高難度

▲▼ 釘書機,利百代,中國龍,送禮市場,文具,街訪突即隊。（圖／擷取自「街訪突即隊」影片）

▲街訪突即隊近日舉辦久違的「知識大考驗」，只要答對關於釘書機的4個問題，就有機會把1000元獎金帶回家！（圖／擷取自「街訪突即隊」影片，下同）

消費中心／綜合報導

幾乎是人人從小用到大的釘書機，使用起來很直覺也很熟悉，但你真的了解釘書機嗎？許久沒有進行大考驗的「街訪突即隊」，這次冷不防隨機揪路人挑戰「釘書機知識大考驗」！這回，主持人帶著滿滿的活力以及一疊藍色小朋友，邀請路人參加這場關於釘書機的知識挑戰，4道題目看似簡單，卻充斥著不小的難度與陷阱，讓以為可以順利過關的路人哀呼，「大獎好難拿！」

首先，主持人介紹了這次街訪活動的遊戲規則，「我們今天要進行的就是『釘書機知識大會考』，只要答對四個問題，就能帶走1000元的現金獎金！第一題就是——釘書機的台語和英文怎麼說？」

看似簡單的第一題，卻讓許多民眾卡關。大家只知道釘書機是生活常見的辦公用品，但從沒仔細去思考它的台語和英文怎麼說。有民眾突發奇想表示，「既然跟針有關，那應該是Pin machine之類的吧？」超有創意，可惜非正確答案，也有人把「sta……」説出來，卻遲遲拼不完完整的答案。不過，在台語方面，就有民眾直接把「tìng-tsuá-ki」烙出來，讓主持人相當激賞！

▲▼ 釘書機,利百代,中國龍,送禮市場,文具,街訪突即隊。（圖／擷取自「街訪突即隊」影片）

既然提到釘書機，主持人接著就掏出最近成為送禮市場新寵的「利百代中國龍釘書機禮盒」跟民眾分享，不少本來就是文具控的民眾都驚呼，「這款釘書機很特別耶！」沒錯，這就是大家的第二題挑戰，請在觀察、試用釘書機後，講出它的3個優點。

造型獨特的釘書機讓受訪民眾紛紛拿起來把玩，設計帶有濃濃中國風的禮盒，也讓民眾頗有興趣。首先就有民眾表示，「我覺得包裝很有質感，非常好看。替換釘書針的設計也很安全，總結就是送禮自用兩相宜！」對於文具更有研究的受訪者也解釋，「傳統釘書機要換針時，都要把機身扳開，這款只要把裝針的地方拉出來就可以放針，握把的方式也滿符合人體工學、使用起來很省力，有它設計上的優勢。」

▲▼ 釘書機,利百代,中國龍,送禮市場,文具,街訪突即隊。（圖／擷取自「街訪突即隊」影片）

▲▼ 釘書機,利百代,中國龍,送禮市場,文具,街訪突即隊。（圖／擷取自「街訪突即隊」影片）

▲▼ 釘書機,利百代,中國龍,送禮市場,文具,街訪突即隊。（圖／擷取自「街訪突即隊」影片）

▲▼ 釘書機,利百代,中國龍,送禮市場,文具,街訪突即隊。（圖／擷取自「街訪突即隊」影片）

▲▼ 釘書機,利百代,中國龍,送禮市場,文具,街訪突即隊。（圖／擷取自「街訪突即隊」影片）

既然大家對這款釘書針充滿了正面印象，主持人也要考考大家，「你們覺得它的售價大概是多少呢？」第一組受訪者馬上答，「699！因為感覺這款很適合送給一些外國朋友！」不過大多數民眾猜的價格都在300～360上下，其實正確答案就是300元，對於了解到這款釘書針價值的受訪者來說，這個價格完全可以說是物超所值！

▲▼ 釘書機,利百代,中國龍,送禮市場,文具,街訪突即隊。（圖／擷取自「街訪突即隊」影片）

「釘書機知識大會考」終於來到最後一題！題目就是「釘書針是哪一個年份、由哪一國人開始正式製造販售的？」可能因為釘書機看起來就是工業大革命的產物，不少人的回答竟然都是英國，也有人看準日本在工業設計產業的地位，以答案支持他們喜愛的設計大國。但其實答案是「美國」，設計年份則是1895年，聽到年份的受訪者都驚呼，「原來歷史這麼悠久啊！」

▲▼ 釘書機,利百代,中國龍,送禮市場,文具,街訪突即隊。（圖／擷取自「街訪突即隊」影片）

儘管挑戰者們都鎩羽而歸，主持人也大方地送出安慰獎，一是利百代的五路財神塗頭圓桿鉛筆，筆身印有五路財神，讓挑戰者們的財運滾滾來，另外一款則是利百代的客家花布塗頭圓桿鉛筆，筆身印上象徵著客家文化的牡丹花，讓人一拿起來寫字就心情好！

▲▼ 釘書機,利百代,中國龍,送禮市場,文具,街訪突即隊。（圖／擷取自「街訪突即隊」影片）

▲▼ 釘書機,利百代,中國龍,送禮市場,文具,街訪突即隊。（圖／擷取自「街訪突即隊」影片）

雖然這次的大會考難度偏高，沒有一張千元大鈔被送出去，但利百代中國龍釘書機禮盒吸睛的外型、實用的設計、握起來相當省力的設計，還是帶給民眾截然不同的釘書機體驗。今年適逢龍年，趁著倒數幾個月，不妨買來送給國外的朋友，和他們一起分享來自台灣的文具設計實力。

ET快訊
收政治獻金「擋京華城停工」被連結！　秦慧珠：我坦蕩蕩
遭誤認成山豬！　23歲男中彈身亡
特價390！UNIQLO「1系列」仍銷不掉　大票曝原因
快訊／遭指捲入京華城案！　蔡壁如怒回應
153架共機擾台！　創單日新高
最愛「日本哪裡」票選！　網狂推冠軍：去不膩

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】Podcast新世代！首屆利百代小小播客大賽精彩落幕「孩子們的創意」驚豔全場

名流聶雲傾心推薦MON CARBONE　一起體驗碳纖維的奇蹟

必勝客打造萬聖節限定「鬼手魷魚搗蛋比薩」！吃得到皮蛋、豬血糕

誰發明釘書機？潮設計禮盒猜價格？街訪突即隊「知識大會考」挑戰有史最高難度

繼光香香雞「香香奶辣腿丁」新上市！酥炸雞肉裹滿奶辣醬超罪惡

選電波還是選音波？醫：「海芙電音雙波」革新科技

【廣編】天王郭富城唯一指定！老協珍「人蔘精無添加糖口味」新上市

【廣編】國際女孩日鼓勵所有女孩「來就來無所畏！」　LULU首場校園演講吐心聲

麥當勞本周限定「10大優惠券」出爐！冰炫風買1送1、中薯免費送

不用等到雙11！銷售No.1美國大廠保健品年度最低價，知名大賣場現折280只到10／27

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

梁文音演唱會「星光二班」到場力挺！　哽咽唱《分手後不要做朋友》：分開很痛

陸圍台軍演海警闖限制水域　巡防艇「並肩」驅離畫面曝

王心凌為演唱會「戒酒一個月」　不怕青峰索吻…妙回感情現況

VOLVO電動車帶你輕鬆環島 打卡全台最「南」端充電樁

三重警匪追逐！拒檢狂衝3KM　警連開9槍...副駕中2槍通緝身分曝

名流聶雲傾心推薦MON CARBONE　一起體驗碳纖維的奇蹟

必勝客打造萬聖節限定「鬼手魷魚搗蛋比薩」！吃得到皮蛋、豬血糕

誰發明釘書機？潮設計禮盒猜價格？街訪突即隊「知識大會考」挑戰有史最高難度

繼光香香雞「香香奶辣腿丁」新上市！酥炸雞肉裹滿奶辣醬超罪惡

選電波還是選音波？醫：「海芙電音雙波」革新科技

【廣編】天王郭富城唯一指定！老協珍「人蔘精無添加糖口味」新上市

【廣編】國際女孩日鼓勵所有女孩「來就來無所畏！」　LULU首場校園演講吐心聲

麥當勞本周限定「10大優惠券」出爐！冰炫風買1送1、中薯免費送

不用等到雙11！銷售No.1美國大廠保健品年度最低價，知名大賣場現折280只到10／27

foodpanda「5縣市免外送費」限時7天搶！加碼抽iPhone 16 Pro

搭公車為何容易暈？一票人爆共鳴：司機「這習慣」真的差

寧夏夜市「一堆攤販消失了」　觀光客傻眼狂問！真相曝光　

索托、史坦頓相繼開轟　洋基美聯冠軍賽首戰5:2擊敗守護者

匿名爆料「槍械、防彈背心不足」　海巡署駁斥：認知作戰假訊息

若《黑白大廚》有台版？律師神列7畫面　全場笑翻：好真實

二寶媽在家被「寵物倉鼠咬傷」　突然在年幼孩子面前昏倒身亡

2波東北季風挾雨彈「下最大地區曝」　周六北東轉濕涼

傳賴清德派陳建仁任APEC代表遭拒　陳玉珍：應請美方幫忙發聲

中國大陸封鎖台灣「這2國最慘」　華府智庫：將重創全球經濟

曾收政治獻金被連結「擋京華城停工」　秦慧珠曝5月主張：我坦蕩蕩

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

消費熱門新聞

全聯限今天破盤價！美妝、家電最低36折

美國大廠保健品現折280只到10/27

麥當勞本周限定10大優惠券出爐

必勝客推萬聖節限定鬼手魷魚搗蛋比薩

繼光香香雞「香香奶辣腿丁」新上市

foodpanda5縣市免外送費只有7天！

十盛萬聖節免費加料　網友自曝超頂喝法：加這個超好喝

統一新開台南湖美商場！集結小7、星巴克超過千坪

街訪突即隊「知識大會考」挑戰有史最高難度

「海芙電音雙波」革新科技　不再二選一

全聯聯名必比登牛肉麵店　3款新品紅燒、清燉都有

衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！

高房價高坪效必備「RO飲水神器」

本村炸雞「萬聖節套餐」限時18天賣

更多熱門

相關新聞

員旅表現最優員工是它！VOLVO XC40 Recharge狂飆680公里、全台電網超給力

員旅表現最優員工是它！VOLVO XC40 Recharge狂飆680公里、全台電網超給力

員旅最後一天，阿肥和罐頭開著VOLVO XC40 Recharge一路往南，沒想到最後一站竟然是要到屏東的全家便利商店？！兩人大吃一驚但還是認命出發，透過車上內建的Google高畫質地圖提供詳細即時的道路資訊，跟著往前開就對了！罐頭表示既然要去屏東「一定要吃豬腳吧！」

北車光南大批發將搬遷！一票人見新址傻眼

北車光南大批發將搬遷！一票人見新址傻眼

員旅山野生存戰靠XC40 Recharge！VOLVO CARS APP輕鬆搜充電樁＋景點

員旅山野生存戰靠XC40 Recharge！VOLVO CARS APP輕鬆搜充電樁＋景點

兩男半夜上山變車床族　睡VOLVO「XC40 Recharge」充飽電隔日再戰

兩男半夜上山變車床族　睡VOLVO「XC40 Recharge」充飽電隔日再戰

Podcast新世代！首屆利百代小小播客大賽精彩落幕

Podcast新世代！首屆利百代小小播客大賽精彩落幕

關鍵字：

釘書機利百代中國龍送禮市場文具街訪突即隊

讀者迴響

熱門新聞

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！

孕婦吃屋馬羊水破！業者1做法被讚爆

歐陽娜娜、張韶涵轉發「解放軍圍台圖」：只有1個中國

第1次壞壞！女友「1動作」他驚嚇：超色

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮被2女星「發文抗議」：畫面都他

女生宿舍24人有13人懷孕！揭闇黑真相

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」

女大生「守宮放醬油碟」挨告！壽司郎求償金額曝

柯文哲USB新解密！　爆秦慧珠拿威京30萬獻金

貨輪靠泊基隆港　「輕推1下」橋式機…3億沒了

柯文哲USB的數字全是錢！　謝國樑近日可能到案

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

今晚變天！　最低溫時間曝

貸款高達18億！她莫名變保人崩潰　銀行回應了

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」

更多

最夯影音

更多

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面