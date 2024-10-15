誰發明釘書機？潮設計禮盒猜價格？街訪突即隊「知識大會考」挑戰有史最高難度

▲街訪突即隊近日舉辦久違的「知識大考驗」，只要答對關於釘書機的4個問題，就有機會把1000元獎金帶回家！（圖／擷取自「街訪突即隊」影片，下同）

消費中心／綜合報導

幾乎是人人從小用到大的釘書機，使用起來很直覺也很熟悉，但你真的了解釘書機嗎？許久沒有進行大考驗的「街訪突即隊」，這次冷不防隨機揪路人挑戰「釘書機知識大考驗」！這回，主持人帶著滿滿的活力以及一疊藍色小朋友，邀請路人參加這場關於釘書機的知識挑戰，4道題目看似簡單，卻充斥著不小的難度與陷阱，讓以為可以順利過關的路人哀呼，「大獎好難拿！」

首先，主持人介紹了這次街訪活動的遊戲規則，「我們今天要進行的就是『釘書機知識大會考』，只要答對四個問題，就能帶走1000元的現金獎金！第一題就是——釘書機的台語和英文怎麼說？」

看似簡單的第一題，卻讓許多民眾卡關。大家只知道釘書機是生活常見的辦公用品，但從沒仔細去思考它的台語和英文怎麼說。有民眾突發奇想表示，「既然跟針有關，那應該是Pin machine之類的吧？」超有創意，可惜非正確答案，也有人把「sta……」説出來，卻遲遲拼不完完整的答案。不過，在台語方面，就有民眾直接把「tìng-tsuá-ki」烙出來，讓主持人相當激賞！

既然提到釘書機，主持人接著就掏出最近成為送禮市場新寵的「利百代中國龍釘書機禮盒」跟民眾分享，不少本來就是文具控的民眾都驚呼，「這款釘書機很特別耶！」沒錯，這就是大家的第二題挑戰，請在觀察、試用釘書機後，講出它的3個優點。

造型獨特的釘書機讓受訪民眾紛紛拿起來把玩，設計帶有濃濃中國風的禮盒，也讓民眾頗有興趣。首先就有民眾表示，「我覺得包裝很有質感，非常好看。替換釘書針的設計也很安全，總結就是送禮自用兩相宜！」對於文具更有研究的受訪者也解釋，「傳統釘書機要換針時，都要把機身扳開，這款只要把裝針的地方拉出來就可以放針，握把的方式也滿符合人體工學、使用起來很省力，有它設計上的優勢。」

既然大家對這款釘書針充滿了正面印象，主持人也要考考大家，「你們覺得它的售價大概是多少呢？」第一組受訪者馬上答，「699！因為感覺這款很適合送給一些外國朋友！」不過大多數民眾猜的價格都在300～360上下，其實正確答案就是300元，對於了解到這款釘書針價值的受訪者來說，這個價格完全可以說是物超所值！

「釘書機知識大會考」終於來到最後一題！題目就是「釘書針是哪一個年份、由哪一國人開始正式製造販售的？」可能因為釘書機看起來就是工業大革命的產物，不少人的回答竟然都是英國，也有人看準日本在工業設計產業的地位，以答案支持他們喜愛的設計大國。但其實答案是「美國」，設計年份則是1895年，聽到年份的受訪者都驚呼，「原來歷史這麼悠久啊！」

儘管挑戰者們都鎩羽而歸，主持人也大方地送出安慰獎，一是利百代的五路財神塗頭圓桿鉛筆，筆身印有五路財神，讓挑戰者們的財運滾滾來，另外一款則是利百代的客家花布塗頭圓桿鉛筆，筆身印上象徵著客家文化的牡丹花，讓人一拿起來寫字就心情好！

雖然這次的大會考難度偏高，沒有一張千元大鈔被送出去，但利百代中國龍釘書機禮盒吸睛的外型、實用的設計、握起來相當省力的設計，還是帶給民眾截然不同的釘書機體驗。今年適逢龍年，趁著倒數幾個月，不妨買來送給國外的朋友，和他們一起分享來自台灣的文具設計實力。