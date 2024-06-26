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精神不足每天都好累？補充鷄精「肌肽」成份超給力　重啟活力思緒！

▲▼（業配）統一陽光2024年Q2早餐補充優質蛋白質新聞。（圖／記者周宸亘攝）

▲身心俱疲的你，經常感到體力、思緒大不如前嗎？關鍵就在體內的「肌肽」含量下降。（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／綜合報導

早晨匆忙出門，到公司才發現帶了便當卻忘了公事包，拿了咖啡杯卻落下了電腦，糟糕的體力讓你思緒完全當機，一早的工作思緒比桌上的文件還亂；下班後筋疲力竭，別說做家事、顧小孩，已經累到連看電視的力氣都沒有。這種持續的疲勞感彷彿身體裡裝了一個永不停歇的耗電機，讓體力和專注力大不如前，整個人被無情榨乾，竟不如一隻鳥來得有活力！

候鳥長時間遷徙卻不疲倦的秘訣？ 科學家發現「肌肽」的祕密
候鳥遷徙過程中，可以在鮮少休息的情況下從阿拉斯加一路飛到紐西蘭，以強大續航力和專注力連續飛行數萬公里，絲毫不知疲倦，還能維持專注力，這一現象引起了科學界極大興趣，深入研究後，科學家們將目光聚焦在候鳥的肌肉中，發現了自然界的能量祕密，其奧妙就在於一種名為「肌肽」的神奇分子。

▲▼候鳥,遷徙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲科學家從候鳥的遷徙行為，發現了自然界的能量祕密。（圖／取自免費圖庫pixabay）

肌肽具備強大的抗氧化能力，能夠保護細胞不受破壞以及緩和肌肉疲勞的酸性，提升肌肉的運動持久力、體力和爆發力，正是這種分子的存在，候鳥才能保持驚人的耐力、體力和專注力，飛行如此遙遠的距離。

總是感到疲憊？吃雞肉、喝鷄精是人體攝取肌肽的來源之一
不過你知道嗎？人體中也含有肌肽，是身體多處都需要的重要物質，尤其肌肉裡肌肽的含量特別高。但為什麼候鳥能夠利用肌肽展現飛行壯舉，人類卻容易輕易地感到疲勞，甚至體力下降導致思緒變遲鈍？這是因為隨著年紀增長，人體內肌肽的含量會逐漸流失，雖然透過吃肉能夠達到補充的目的，卻不保證能一次補充到位，尤其微小分子的肌肽更是難以從日常食物中有效率的攝取。

肌肽只存在於動物體內，奶類和植物不含肌肽，再加上現代人飲食不均，要從食物中取得足量的肌肽並不容易。常見的家禽中，「雞」是很好的選擇，雞隻體內的肌肽濃度和其他動物相比相對高，除了直接吃雞肉、喝雞湯外，透過飲用保健食品「鷄精」更是人類可以快速補充肌肽的黃金途徑！一般在家熬煮雞湯耗時又費力，也比較難烹飪出高濃度且吸收有效率的肌肽，這時候就要仰賴雞隻專家的高科技萃取技術。

雞肉,雞胸肉,料理（圖／免費圖庫pexels）

▲▼肌肽大量存在於雞肉中，雞肉被認為是人類補充肌肽的重要來源。 （上圖／免費圖庫pexels、下圖／白蘭氏提供）

白蘭氏鷄精2.0升級版（圖／白蘭氏提供）

忙碌族群救星：白蘭氏鷄精抗疲勞、活力思緒的秘訣
選擇鷄精時，除了挑選符合嚴格檢驗標準的大品牌，製作過程和技術也至關重要，才能把雞隻萃取出的精華完全封存。其中，白蘭氏雙認證鷄精嚴選雞隻，以獨家的科學製程高溫高壓烹煮，萃取出身體好吸收、高濃度的微分子肌肽，超小分子能自由穿梭體內，使吸收效率較佳，幫助迅速補充體內肌肽。經科學實證，飲用15分鐘提升新陳代謝，連續飲用10天幫助提升體力、專注反應力更好 1-2

現代人工作忙碌、生活節奏快，日復一日的循環，累積的疲累令人經常感到體力不佳導致思緒大當機。不管你是熬夜上班族、輪班作業員、備考讀書族、長途駕駛…等必須時時刻刻維持專注力的人，最需要滿滿肌肽的白蘭氏鷄精來重拾元氣，抗疲勞、維持好體力帶動思緒清晰，幫助自己應對生活中的各種挑戰。尤其早上飲用，身體對肌肽的吸收度較佳，將人體需補充的肌肽送達身體各處，高效率補給體內需要肌肽的地方，打造一天所需的續航活力與靈活思緒，讓你全天得心應手。

白蘭氏鷄精,肌肽（圖／白蘭氏提供）

▲白蘭氏雙認證鷄精含有肌肽，給你好體力維持思緒清晰。

白蘭氏鷄精 口感清爽更順口 零脂肪、零膽固醇
白蘭氏鷄精萃取自天然雞隻，含有滿滿的肌肽，有助提神補體力帶動思緒清晰。 榮獲「抗提勞」「免疫調節」兩項國家健康食品認證，零脂肪、零膽固醇、無添加任何防腐劑與人工調味劑等特色，讓人喝起來無負擔，口感也更清爽順口，許多過去有刻板印象遲疑不敢喝的人，嘗試飲用後，都驚訝發現和以前很不一樣，「喝起來很清爽」、「比以前好喝更順口」，無論何時，都有最佳選擇補充失去的肌肽，體力秒開機。

白蘭氏鷄精,肌肽（圖／白蘭氏提供）

▲白蘭氏鷄精口感清爽順口，隨時補充，幫助維持好體力及活力思緒。

參考資料：
1.Geissler C, Boroumand-Naini M, Tomassen C. Nutrition Reports International. 1989;39(3):547-556
2.Benton D and Young HA. Current Topics in Nutraceutical Research. 2015;13(2):61-70

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白蘭氏鷄精肌肽候鳥

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