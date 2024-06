精神不足每天都好累？補充鷄精「肌肽」成份超給力　重啟活力思緒！

▲身心俱疲的你,經常感到體力、思緒大不如前嗎?關鍵就在體內的「肌肽」含量下降。(圖/記者周宸亘攝)

早晨匆忙出門,到公司才發現帶了便當卻忘了公事包,拿了咖啡杯卻落下了電腦,糟糕的體力讓你思緒完全當機,一早的工作思緒比桌上的文件還亂;下班後筋疲力竭,別說做家事、顧小孩,已經累到連看電視的力氣都沒有。這種持續的疲勞感彷彿身體裡裝了一個永不停歇的耗電機,讓體力和專注力大不如前,整個人被無情榨乾,竟不如一隻鳥來得有活力!

候鳥長時間遷徙卻不疲倦的秘訣? 科學家發現「肌肽」的祕密

候鳥遷徙過程中,可以在鮮少休息的情況下從阿拉斯加一路飛到紐西蘭,以強大續航力和專注力連續飛行數萬公里,絲毫不知疲倦,還能維持專注力,這一現象引起了科學界極大興趣,深入研究後,科學家們將目光聚焦在候鳥的肌肉中,發現了自然界的能量祕密,其奧妙就在於一種名為「肌肽」的神奇分子。

▲科學家從候鳥的遷徙行為,發現了自然界的能量祕密。(圖/取自免費圖庫pixabay)

肌肽具備強大的抗氧化能力,能夠保護細胞不受破壞以及緩和肌肉疲勞的酸性,提升肌肉的運動持久力、體力和爆發力,正是這種分子的存在,候鳥才能保持驚人的耐力、體力和專注力,飛行如此遙遠的距離。

總是感到疲憊?吃雞肉、喝鷄精是人體攝取肌肽的來源之一

不過你知道嗎?人體中也含有肌肽,是身體多處都需要的重要物質,尤其肌肉裡肌肽的含量特別高。但為什麼候鳥能夠利用肌肽展現飛行壯舉,人類卻容易輕易地感到疲勞,甚至體力下降導致思緒變遲鈍?這是因為隨著年紀增長,人體內肌肽的含量會逐漸流失,雖然透過吃肉能夠達到補充的目的,卻不保證能一次補充到位,尤其微小分子的肌肽更是難以從日常食物中有效率的攝取。

肌肽只存在於動物體內,奶類和植物不含肌肽,再加上現代人飲食不均,要從食物中取得足量的肌肽並不容易。常見的家禽中,「雞」是很好的選擇,雞隻體內的肌肽濃度和其他動物相比相對高,除了直接吃雞肉、喝雞湯外,透過飲用保健食品「鷄精」更是人類可以快速補充肌肽的黃金途徑!一般在家熬煮雞湯耗時又費力,也比較難烹飪出高濃度且吸收有效率的肌肽,這時候就要仰賴雞隻專家的高科技萃取技術。

▲▼肌肽大量存在於雞肉中,雞肉被認為是人類補充肌肽的重要來源。 (上圖/免費圖庫pexels、下圖/白蘭氏提供)

忙碌族群救星:白蘭氏鷄精抗疲勞、活力思緒的秘訣

選擇鷄精時,除了挑選符合嚴格檢驗標準的大品牌,製作過程和技術也至關重要,才能把雞隻萃取出的精華完全封存。其中,白蘭氏雙認證鷄精嚴選雞隻,以獨家的科學製程高溫高壓烹煮,萃取出身體好吸收、高濃度的微分子肌肽,超小分子能自由穿梭體內,使吸收效率較佳,幫助迅速補充體內肌肽。經科學實證,飲用15分鐘提升新陳代謝,連續飲用10天幫助提升體力、專注反應力更好 1-2。

現代人工作忙碌、生活節奏快,日復一日的循環,累積的疲累令人經常感到體力不佳導致思緒大當機。不管你是熬夜上班族、輪班作業員、備考讀書族、長途駕駛…等必須時時刻刻維持專注力的人,最需要滿滿肌肽的白蘭氏鷄精來重拾元氣,抗疲勞、維持好體力帶動思緒清晰,幫助自己應對生活中的各種挑戰。尤其早上飲用,身體對肌肽的吸收度較佳,將人體需補充的肌肽送達身體各處,高效率補給體內需要肌肽的地方,打造一天所需的續航活力與靈活思緒,讓你全天得心應手。

▲白蘭氏雙認證鷄精含有肌肽,給你好體力維持思緒清晰。

白蘭氏鷄精 口感清爽更順口 零脂肪、零膽固醇

白蘭氏鷄精萃取自天然雞隻,含有滿滿的肌肽,有助提神補體力帶動思緒清晰。 榮獲「抗提勞」「免疫調節」兩項國家健康食品認證,零脂肪、零膽固醇、無添加任何防腐劑與人工調味劑等特色,讓人喝起來無負擔,口感也更清爽順口,許多過去有刻板印象遲疑不敢喝的人,嘗試飲用後,都驚訝發現和以前很不一樣,「喝起來很清爽」、「比以前好喝更順口」,無論何時,都有最佳選擇補充失去的肌肽,體力秒開機。

▲白蘭氏鷄精口感清爽順口,隨時補充,幫助維持好體力及活力思緒。

