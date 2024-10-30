中華電信網路門市雙11活動神攻略！藝人李唯楓狂讚「太方便」　狂撒優惠再抽iPhone 16 Pro

消費中心／綜合報導

隨著雙11購物季的到來，中華電信網路門市再度推出重磅優惠。這次攜手睽違24年經典鉅作《神鬼戰士Ⅱ》震撼登場。為了迎接雙11購物季與11/14上映的《神鬼戰士Ⅱ》，中華電信網路門市特別推出抽獎活動，獎項包含電影票及iPhone 16 Pro等豐富獎品。不僅涵蓋各類優惠，更讓用戶有機會體驗震撼全球的娛樂享受與滿滿驚喜。https://cht.tw/x/76m0d

▲藝人李唯楓近日在臉書上分享他的雙11購物季心得。

三大活動亮點，讓你不容錯過

► 全站抽獎活動：10/15至11/14期間，凡在網路門市申請指定業務，不僅享有優惠，還有機會抽中iPhone 16 Pro、《神鬼戰士Ⅱ》雙人電影票及Hami Point點數。

►雙11當日限定秒殺：11/11限定0點開搶，網路成功申請前111名送Hami Point 111點。

►下載APP玩遊戲賺點數：11/1至11/14期間，下載中華電信APP並參加「點數爭霸戰」，可獲得最多300點Hami Point。

李唯楓強力推薦中華電信雙11優惠

藝人李唯楓近日在臉書上分享他的雙11購物季心得。由於通告密集，他坦言根本無暇親自前往實體門市辦理業務，因此他特別讚賞中華電信網路門市的便捷性。不僅24小時隨時都能在線上申請，還讓他在忙碌的生活中也能輕鬆完成各種服務申請。

李唯楓進一步強調，對於像他這樣的藝人來說，穩定的網路和便捷的服務尤為重要。他表示：「對於像我這樣需要隨時穩定網路，又常常需要趕通告的人來說，中華電信網路門市是最佳選擇！不只省時省力，還有機會獲得iPhone 16 Pro、神鬼戰士電影票與週邊商品，真的超讚！」他還補充說，雙11期間的優惠內容豐富，還提供大量Hami Point點數回饋，讓用戶可以輕鬆在Hami Point兌點商城購物，享受更多折扣和優惠。

此外，李唯楓也強力推薦中華電信的5G服務，稱讚其網速穩定、信號覆蓋範圍廣大，更獲得SPEEDTEST®及OPENSIGNAL兩大國際權威機構的雙重認證，榮獲「5G大滿冠」，且「連續四年最快5G網路｣、「連續兩年最廣5G涵蓋｣、「連續兩年最佳遊戲體驗｣，無論是在高負荷的工作環境下追劇、玩手遊，還是搶購直播商品，都能順利完成。

▲這次中華電信網路門市雙11活動的精采5G／光世代優惠多。

精采5G/光世代優惠多，再抽iPhone 16 Pro

這次雙11活動不僅針對行動用戶推出豐富優惠，精采5G方案更是焦點。申請5G方案的用戶，最高可獲得15,600點Hami Point回饋，還能享有高達180GB的流量及熱點分享。無論是新申請5G服務，還是老客戶升級，都可在11/1至11/14期間參與限時加碼活動，享受額外的600點Hami Point。以行動5G 599方案計算，快閃時間申請最高加碼1,600點等於直接幫你省下3個月的月租費，還能再疊加全站活動抽iPhone 16 Pro！

另外，申請HiNet光世代的用戶也可享受特別優惠。網路申請HiNet光世代100M以上任一方案更有機會抽Hami Point 11,111點；300M以上方案還獨享Hami Point 411點的超值加碼。雙11活動期間，各類優惠層層疊加，讓用戶輕鬆享有高速網路及豐厚回饋。

金鐘獲獎優質影劇無限看79元起

喜愛影音娛樂的用戶們看過來！行動5G客戶專屬Hami Video電視館及Hami Video影劇館+限時優惠，月租費只要79元；11/1至11/14期間，申請影視雙享包或影視雙享好禮的用戶，還可再獲得400點Hami Point，讓用戶以最划算的價格享受榮獲金鐘7項大獎肯定的《八尺門的辯護人》與其他優質影劇。

出國賞楓免換卡，超值加量不加價

11月是日韓賞楓旺季，國際漫遊服務加量不加價，日本漫遊98元起，韓國6GB漫遊只要388元，暢遊海外無負擔；李唯楓同時在粉專大推中華電信出國旅遊開漫遊很方便，「只要提前在App上選購，一到指定地區，手機重新開機即可自動切換網路，非常方便」。

▲李唯楓在粉專大推中華電信出國旅遊開漫遊很方便。



快把握限定期間，雙11優惠不容錯過！

這次雙11活動將於11/14截止，中華電信不僅提供各類優惠，更有機會抽中夢寐以求的iPhone 16 Pro和豐富大獎。李唯楓再次提醒粉絲，雙11限時優惠不容錯過，聰明的消費者，快上中華電信網路門市申請服務，賺取層層疊加的優惠！

