豪祭百萬遊戲獎勵！蝦皮購物「11.11最強購物節」　邀百萬玩家上站抽萬元刮鬍刀

▲蝦皮購物「11.11最強購物節」豪祭百萬遊戲獎勵！首度破天荒打造「24H天菜養成實境」上線看直播再抽11,111蝦幣。（圖／蝦皮購物提供）

消費中心／綜合報導

年度購物盛典雙11火熱展開！據資策會調查 ，有高達69%的消費者有玩數位遊戲的習慣，其中近8成的玩家每天更會花兩小時內的時間遊玩！為了豐富消費者的購物體驗，並準確狙擊玩家們對遊戲的熱愛，蝦皮購物今年「11.11最強購物節」期間集結「蝦蝦寶箱」、「蝦皮果園」、「蝦皮消消樂」、「蝦皮夾夾樂」等四大經典遊戲，狂灑總價值高達百萬元的豐富獎勵！9月底推出的全新遊戲「蝦皮拼拼樂」在短短的一個月內便創下了近五千萬次的遊玩次數。而自年初累計至今，全站遊戲的不重複玩家已突破800萬，可見消費者對於可以打發時間、又能拿獎勵的蝦皮遊戲愛不釋手。此外，蝦皮購物也加碼推出「豪灑全站95折起優惠券」、「百萬單品下殺11折起」等多重優惠，為用戶打造既省錢又充滿樂趣的沉浸式購物體驗！

不只推出豐富的站上遊戲，蝦皮購物更結合雙11「最強免運天菜團」主題，破天荒打造「24H天菜養成實境」直播節目，即 (10/28) 日起至 11/10 全天養菜不間斷，首度直播魚菜共生生態系統，邀請用戶見證天菜誕生。平日中午更打造特別節目「我的天菜同事」，每日邀請各路天菜嘉賓，如派翠克、陳彥婷、原子少年2人氣選手等，親臨蝦皮辦公室挑戰不同工作體驗。準時收看天天玩轉盤領最高11,111蝦幣，分享直播還有機會抽中最高1,111蝦幣大獎！

4款經典遊戲豪灑優惠！用戶玩遊戲就送萬元旗艦刮鬍刀、Apple Watch等百萬豪禮

作為用戶年度最期待的購物盛典，蝦皮購物「11.11最強購物節」即 (10/30) 日起至11/11，集結「蝦蝦寶箱」、「蝦皮果園」、「蝦皮消消樂」、「蝦皮夾夾樂」等四款經典遊戲，天天獻上萬元刮鬍刀、Apple Watch、愛買購物金等總價值破百萬元獎勵，邀請消費者邊玩遊戲，邊拿好康！

遊戲一：玩「蝦蝦寶箱」幸運抽111蝦幣！加碼將飛利浦旗艦刮鬍刀免費帶回家

►免運天菜寶箱 : 10/30至11/11天天抽111蝦幣，11/11當日加碼抽飛利浦旗艦刮鬍刀

►蝦皮特選寶箱 : 10/30至11/11天天抽蝦皮特選30元優惠券與Sony音響等多項熱銷大獎

遊戲二：種「蝦蝦果園」天天豪送蝦幣！攜手愛買狂灑購物金

►11/4至11/10 天天抽11,111個1蝦幣，種愛買種子再送愛買11元購物金

遊戲三：破關「蝦皮消消樂」就送最高2,000蝦幣豪禮！

► 10/30至11/4挑戰破關即可搶蝦幣

►11/5至11/12挑戰遊戲第一名，得1,888蝦幣

► 11/13至11/17挑戰遊戲第一名，得300蝦幣

►11/18至11/25挑戰遊戲，天天瓜分2,000蝦幣

遊戲四：挑戰「蝦皮夾夾樂」最高抽999蝦幣！加碼Apple Watch免費抽

► 11/8、11/15、11/22三大「蝦幣日」最高抽999蝦幣；11/11當日加碼抽Apple Watch Series 9

最狂優惠不容錯過！「11.11最強購物節」百萬單品祭年度最低價，看直播再抽最高11,111蝦幣大獎

為讓用戶盡情購物無負擔！蝦皮購物「11.11最強購物節」除了豪灑最高「全站95折優惠券」外，11/1當日加碼網羅百萬單品下殺年度最低價，活動期間收看「天菜養成計劃實鏡秀」直播節目還有機會獲得最高11,111蝦幣大獎，讓你無痛下單盡情狂購！年末準備換新機？Apple iPhone 16 Pro 256GB，售價40,400元，再送門市保貼兌換券；原價71,500元的SYM三陽 全新迪爵125，現在下單現省破千元；想趁雙11優惠補貨日常用品？舒潔 絲滑舒膚抽取衛生紙箱購優惠下殺759元、滿意寶寶 極上の呵護輕巧褲箱購優惠下殺1,399元，現在囤貨最划算！

蝦皮購物「11.11最強購物節」優惠攻略

優惠一：即日起即可領取最高全站95折起優惠券！

►豪灑全站95折優惠券，低消2,000元，最高折抵1,500元，限11/1當天使用

►豪灑全站96折優惠券，低消1,500元，最高折抵1,000元，限11/1當天使用

► 豪灑全站97折優惠券，低消1,000元，最高折抵500元，限11/1當天使用

優惠二：收看「24H天菜養成實鏡」直播節目，就抽最高1,111蝦幣大獎

►即日起至11/1、11/4至11/8每日13點統計直播分享數，達標即可在直播中實現天菜清單，且再抽1,111蝦幣。滿111次分享抽天菜金60元優惠券；滿111次分享抽天菜金60元優惠券；滿1,111次分享抽滿111元折30元直播優惠券

► 幸運轉盤：即日起至11/1、11/4~11/8每日開盤幸運數字，最高獲得1,111蝦幣；11/11當天加碼到11,111蝦幣

►天降甘霖紅包雨：即日起至11/11，假日11:11直播間加碼下滿111元折30元直播優惠券紅包雨

優惠三：玩「蝦蝦寶箱」、「蝦皮果園」、「蝦皮消消樂」、「蝦皮夾夾樂」4款經典遊戲，就有機會獲得總價百萬豪禮