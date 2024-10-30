11元吃霜淇淋！超商夯品「買1送1、加11元多1件」咖啡組合省千元

▲迎接雙11，全家咖啡也推出111杯超殺優惠，現省上千元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接電商最大盛事雙11，全家即日起至11月26日集結線上、線下祭出多重促銷，包括包裹取件「11元吃霜淇淋」；還有近百項商品「加11元多1件」，多項夯品爆殺「買1送1、5折起」，咖啡也有111杯省千元的組合優惠。

▲到全家取件，就能獲得11元指定商品兌換券。（圖／業者提供）



●11元吃霜淇淋！包裹取件優惠券

為鼓勵民眾在雙11下單後到全家取件，即日起至11月26日，消費者凡於全台全家完成包裹取件，並報會員電話或出示APP會員條碼，可獲得「11元指定商品2選1酷碰券」，憑券可兌換Fami!ce霜淇淋1支(原價49元)，或大杯焙茶拿鐵1杯(原價65元)。數量有限，兌完為止。

●門市「加11元多1件」

實體店舖線下一同狂歡，超過百件商品「加11元多1件」，不論是熱銷冰品、飲品，或是零食點心通通有；首推威德399元系列保健品，加價11元即可多一件，近乎買1送1的超低價，有需求的消費者絕對要買！

●雙11夯品2折、5折起



「全家行動購」卯足火力迎戰，即日起至11月26日，推出11元/111元/1111元/2111元均一價專區，熱銷糕點麵包1折起，只要銅板價11元就能帶回家。更有多種商品推出超低優惠，如換季必買的FamiCollection發熱衣、涼感衣，活動期間即可以低於2折的超甜價帶回家。

雙11當日更推出限定活動，除了全館免運，10點起多款爆品5折起；晚上6點到23:59還有「消費滿1111元享85折、滿2222元享77折」優惠。

●全家「隨買跨店取」買1送1、5折起



全家APP即日起連續4周，每周三10點起在「隨買跨店取」推出百樣商品「5折起、買1送1」。推薦必買包括「茶葉蛋20入222元組合」、FMC天然水2.2Ｌ「買11送11」，兌換期限至6月30日，數量有限，售完為止。

11月9日至11月11日，「Let’s Café」也祭出閃購價，最多現省千元：

Let’s Café大杯經典美式，111杯3000元。

Let’s Café大杯經典拿鐵，111杯4300元。

Let’s Café大杯熱卡布奇諾，111杯4300元。

Let’s Café大杯單品美式，111杯6700元。

Let’s Café大杯單品拿鐵，111杯8000元。

私品茶55元飲品30杯、65元飲品26杯，1111元。

即日起至11月26日，開啟「全家」APP隨買跨店取商品共享功能，若商品成功被共享者兌換，即可抽好禮，就有機會把111杯Let’s Café大杯特濃拿鐵帶回家。每完成一項商品兌換，即贈送1張抽獎券，換越多抽獎機會越多。

▲全家於APP推出輪盤遊戲。（圖／業者提供）

●APP遊戲抽獎，天天發錢

全家於APP推出兩款輪盤遊戲，即日起至11月12日，全家會員每日可於APP玩一次「幸運大輪盤」遊戲，中獎機率100%，天天有獎。

其中扣1111會員點數，有機會獲得10元、5元紅利金，或指定商品買1送1券。

扣11,111會員點數，更有高達50%機率能獲得100元紅利金，點數價值將近翻3倍，還有機會抽中夯番薯3D一卡通、匠土司造型悠遊卡。活動期間會員每日限參與2次，獎項數量有限，贈完為止。

▲還能抽極光之旅、重機。（圖／業者提供）

●全盈+PAY紅利金、抽極光之旅

11月起連續兩周六日及11月11日當天，會員於全台全家實體店結帳，使用全盈+PAY，單筆滿300元就送33元紅利金(單筆交易不累贈，每會員每週限回饋3次)，聰明消費省一波。

即日起至11月26日，不限通路購買指定商品「單筆滿111元」，並於結帳時報會員或出示APP會員條碼，即可獲得1次抽獎機會(可累贈)，有機會抽中極光之旅或重機「藍綠配色的Ninja ZX-6R仿賽車車款」。

●好市多線上雙11

除此之外，好市多11月5日到11日，連續7天推出雙11檔期，針對線上購物、全館200多件商品下殺。雙11當天，會員只要線上消費滿11,000元，結帳時輸入優惠券代碼「241111」，立刻現折1,100元。

▼好市多雙11優惠。（圖／業者提供）