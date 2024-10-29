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嘉科實中締結加拿大姊妹校　培養學生國際觀

▲▼嘉科實中與加拿大學院締結姊妹校 推動雙聯學位申請歐美名校 。（圖／嘉科實中提供）

▲▼嘉科實中與加拿大學院締結姊妹校 推動雙聯學位申請歐美名校 。（圖／嘉科實中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

今年8月正式設校的國立嘉科實中，為拓展學生國際視野，與加拿大布萊斯學院（Blyth Academy）締結姊妹校，共同簽署高中雙聯學位合作備忘錄 (MOU)。此舉不只標誌著嘉科實中邁向國際化的重要里程碑，更為學生開啟取得台灣與加拿大雙文憑，申請進入英國、加拿大、美國、澳洲等國名校機會。

▲▼嘉科實中與加拿大學院締結姊妹校 推動雙聯學位申請歐美名校 。（圖／嘉科實中提供）

締約儀式由林怡慧校長與布萊斯學院教育總監Dr. Peter Chen簽署，家長會黃意堯會長以及高中部學生共同參與，見證學校第一所姐妹校簽約的重要時刻。兩校未來將透過學生交流活動、課程教學互動及國際議題研討等多元方式進行國際教育學習，促進跨國文化體驗，提升學生外語表達及溝通能力，拓展學校國際交流，深化雙方互動關係，創造互利共贏的人才培育合作。

▲▼嘉科實中與加拿大學院締結姊妹校 推動雙聯學位申請歐美名校 。（圖／嘉科實中提供）

布萊斯學院學校集團執行長Jonathan Harms表示，該校為加拿大私校排名第一中學，以其靈活多元的課程設計與全球化視野聞名。國立嘉科實中擁有國科會與教育部豐富資源挹注，深獲科學園區台積電等高科技廠商支持，甫成立便成為嘉義地區的第一志願首選學校，非常榮幸能與這樣充滿潛力的新興學校合作。透過簽訂台加高中雙聯學制，未來學生在正式課程之餘，如課後或寒暑假期間，透過參與加拿大全英文線上課程修讀6門課程，可取得加拿大安大略省高中文憑（OSSD），申請進入美國、英國、加拿大、澳洲等名校大學，提供學生海外升學多元選擇。

林怡慧校長表示，國立嘉科實中積極推動國際教育與交流，重視國際接軌，籌備期間積極加入全球深度學習 NPDL（New Pedagogies for Deep Learning）夥伴聯盟學校，以6C全球素養（創新、批判思考、溝通、協作、公民素養、品格）與學校的5I (國際、智慧、跨域、融合、創新 ) 願景緊密結合。希望展開雙向課程交流與文化體驗，為學生打造一個更寬廣的學習舞台，在全球化中具備更大競合力，拓展師生國際視野，致力培養學生成為具有全球視野與領導能力的優秀人才。

 
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