嘉科實中免試入學分發報到率100%　5A以上學生10多位

▲▼ 免試入學分發報到 嘉科實中成為嘉義區第一志願首選學校 。（圖／ 嘉科實中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國立嘉科實中今年首屆招生，加入嘉義地區免試入學行列， 9日分發結果出爐，不僅全數額滿，75名免試入學新生中將嘉科實中列為第一志願者達70人之多，近六成學生為3A以上表現優異的學生，其中5A以上學生有10多位，約佔2成， 尤其多位5A9+及5A8+學生以第一志願錄取嘉科實中，讓學校師長雀躍，學校辦學理念及願景深獲優秀學生及家長肯定。



11日免試入學新生報到，嘉科實中在嘉義大學新民校區熱情迎接新生，報到率高達100%，除了嘉義縣市學子，更吸引來自雲林、台南等地學生，嘉科實中成為學生心目中第一志願首選學校，也顯示科學園區實驗高中在高中職教育的重要地位。



學校為國科會所屬國立學校，位於嘉義科學園區內，鄰近台積電、故宮南院和亞洲AI無人機園區，並與多所大學簽訂教育合作備忘錄，資源豐沛、軟硬體設備新穎，是一所重視科學教育與雙語國際的學校。



嘉科實中今年招收3個班，90名學生，學校因班級數及學生人數較少採精緻化教學，重視學生個別化需求及適性發展，以學生為中心，落實成就每一個孩子的課綱精神。除多元化的課程設計外，亦結合班班雙語課程以及個別化資優輔導方案。學校重視學生適性發展，高二時將適性分組，共有三個學程，包括人文社會學程、理工數資學程、生科醫農學程，自然科學與人文社會並重，學校亦積極連結頂尖大學、嘉義科學園區產業、長庚醫院及故宮南院等資源，開發半導體新興科技、智慧醫療、AI 大數據分析、南院游於藝、人文美學等特色課程。



在國際鏈結上，除遠赴美國聘任合格外籍老師，林怡慧校長亦獲邀參與清華大學所辦理之雙語教育國際論壇，進行學校雙語課程規劃分享，與來自美國、韓國、葡萄牙、西班牙、新加坡等國學者專家及學校代表進行交流，厚實的課程能量得到與會專家學者肯定與讚揚！

日前透過全國舉才甄選卓越教師團隊，透過3次教師甄選，吸引超過1500名教師報名，錄取教師有現職服務於北一女、建中等明星高中，學經歷優質且教學經驗豐富，指導學生參加全國性競賽，獲獎無數，學生未來學習精彩可期。未來嘉科實中教學及行政團隊將致力於打造一所全球化卓越高中，培育學生成為「科學求真、服務行善、人文之美」的全球化未來人才。