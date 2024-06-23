國立嘉科實中8月開課　高中免試名額75名獨招15名已額滿

▲ 國立嘉科實中家長說明會反應熱烈 。（圖／嘉科實中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國立嘉科實中位於嘉義科學園區內，在國科會與教育部全力支持下，於111年3月開始籌備，歷經2年半縝密擘劃，即將於今年8月1日正式成立，因為科技加上雙語的辦學特色，已經成為嘉義地區的閃耀新星。日前透過全國舉才甄選卓越教師團隊，透過3次教師甄選，吸引超過1500名教師報名，錄取教師有現職服務於北一女、建中等明星高中，學經歷優質且教學經驗豐富， 指導學生參加全國性競賽，獲獎無數。

▲ 國立嘉科實中教師團隊 。（圖／嘉科實中提供）

嘉科實中接軌國際，寒假赴遠波士頓招聘外師，參訪世界頂尖哈佛大學Harvard University及麻省理工學院MIT，展現嘉科實中重視人文、國際、科學，全球化人才培育。學校透過國際教師聘任組織Search Associates 招聘具有華盛頓州合格教師證的優質美國籍教師Michael Brockman，外師將於8月加入嘉科實中教師團隊，協助營造沉浸式英語學習環境，共同培養學生全球素養。

嘉科實中高中部共3班，每班30名，採精緻化教學，重視學生個別化需求及適性發展，以學生為中心，落實成就每一個孩子的課綱精神。學校重視學生適性發展，高二時將適性分組，共有三個學程，包括人文社會學程、理工數資學程、生科醫農學程，人文社會與自然科學並重，並積極連結頂尖大學、嘉科學園區產業、長庚醫院及故宮南院等資源，開發半導體新興科技、智慧醫療、AI 大數據分析、南院游於藝、人文美學等特色課程。

▲ 國立嘉科實中家長說明會，校長與家長互動熱烈 。（圖／嘉科實中提供）

國中部新生只有84位名額，因家長肯定報名額滿已於4月16日抽籤，6月16日辦理新生家長說明會，家長們出席非常踴躍，學校感謝家長們支持與肯定，讓300人的長庚科大國際會議廳，熱情與希望滿滿！

學校已於6月8日辦理高中部線上辦學說明會，反應相當熱烈，然而還有許多學生家長致電學校，表示當日未能參與，希望學校加辦一場說明會。因此學校將於6月20日（四）晚上7:30於嘉義大學新民校區辦理線上及實體混成說明會，歡迎嘉義區國中畢業生及家長與會，詳細內容可上學校官方網站及粉絲專頁查詢。

目前高中部園區單獨招生15名也已額滿，其中有多位5A以上學生，而免試入學只有75個名額，未來將在嘉義大學新民校區上課，享受大學豐富資源，歡迎國中畢業同學以第一志願加入國立嘉科實中大家庭！