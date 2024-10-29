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雲林物流廠導入職務再設計！　中高齡壯世代人才續航職場

▲福業物流廠申請勞動部「推動職務再設計服務計畫」，補助輔具讓中高齡員工使用減輕體能負擔。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲福業物流廠申請勞動部「推動職務再設計服務計畫」，補助輔具讓中高齡員工使用減輕體能負擔。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

勞動部透過職務再設計專業團隊，提供企業諮詢輔導及改善建議，協助勞工經由環境改善、設備機具或工作流程重新設計及提供輔具等策略與方式，排除工作困難，發揮人力價值。雲林福業國際公司透過斗六就業中心導入「推動職務再設計服務」計畫，添購多樣輔具及省力設備，讓中高齡員工作業更輕鬆有效率。

▲福業物流廠申請勞動部「推動職務再設計服務計畫」，補助輔具讓中高齡員工使用減輕體能負擔。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲巫坤地廠長讚許68歲呂俊雄(右)發揮高齡智慧，為公司設計撿貨架，減輕同仁彎腰負擔。（圖／記者王悉宇翻攝）

福業國際股份有限公司是全台有機農產品配送物流企業，7年前於雲林古坑設立物流廠，廠中高齡員工逾7成，透過勞動部勞發署雲嘉南分署斗六就業中心導入「推動職務再設計服務」計畫，添購抗疲勞墊、高壓清洗機、自走式高揚程油壓拖板車等多樣輔具及省力設備，讓中高齡員工們直呼使用輔具後很有感，改善不少工作所造成的身體不適，可以再繼續留任職場好幾年。

▲福業物流廠申請勞動部「推動職務再設計服務計畫」，補助輔具讓中高齡員工使用減輕體能負擔。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲68歲的呂俊雄使用輔具高壓清洗機清理籃子，取代以往花費長時間人工刷洗，瞬間提高工作效率。（圖／記者王悉宇翻攝）

「中高齡員工擁有豐富的職務經驗，只要在體能上稍作輔助，就能繼續在職場上發揮所長。」巫坤地廠長指出，員工呂俊雄來廠內任職不久後，觀察到同仁需彎腰分類貨品配送地點，便自行提交撿貨架的設計圖給主管，公司非常讚賞撿貨架的提案，便採納及編列預算製作，讓同仁不用再彎腰作業、提升了效能，也改善同仁的作業方式。

▲福業物流廠申請勞動部「推動職務再設計服務計畫」，補助輔具讓中高齡員工使用減輕體能負擔。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲使用輔具「自走式高揚程油壓拖板車」，將貨物升至工作檯高度，改善重複彎腰搬運過程。（圖／記者王悉宇翻攝）

有了檢貨架的導入，公司有感輔具能有效改善員工的體力負擔，並同步提升員工產能，便積極了解工作輔具的相關補助，並在勞動部斗六就業中心的幫忙，於今年申請職務再設計方案，透過專家實地進場評估作業流程及環境後，建議增購多樣能減輕員工負擔的輔具，還獲得25萬的補助，大家使用後反應良好，將持續善用政府資源，打造更適合壯世代工作環境。

斗六就業中心主任劉達源表示，中高齡勞工具備穩定性高且工作經驗豐富的特質，都是職場上難能可貴的優勢，「推動職務再設計服務計畫」方案補助企業為中高齡及身心障礙者提供就業輔具、改善工作設備及調整工作方法等措施，每位員工每年最高達10萬元的補助。

▲福業物流廠申請勞動部「推動職務再設計服務計畫」，補助輔具讓中高齡員工使用減輕體能負擔。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲中高齡員工需久站作業，雙腳踩在輔具「抗疲勞墊」後，反應像穿氣墊鞋一樣舒適，下班後腳就不會痠痛了。（圖／記者王悉宇翻攝）

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