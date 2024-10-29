雲林文化資產「白鶴獅製作技術」　百名學生共創紙糊獅頭

▲「雲林縣白鶴獅製作技術推廣計畫」攜手在地學生，共同完成100個彩繪紙糊獅頭。（圖／記者王悉宇翻攝）



記者王悉宇／雲林報導

「白鶴獅陣」為雲林縣2019年登錄傳統表演藝術，認定保存者「雲林縣老塗獅藝陣文化發展協會」，接續2023年登錄「白鶴獅製作技術」為文化資產保存技術，認定保存者為黃厚銘藝師，給予傳承超過一甲子的「白鶴獅陣」及其團隊雙重肯定。

雲林縣政府文化觀光處說明，「白鶴獅陣」是國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」中陣容最龐大耀眼的獅陣，於2023年獲邀參與雙十國慶演出，榮耀雲林，更是今年西螺大橋藝陣文化祭參加隊伍中的極具魅力的陣頭，向全國展現雲林傳統表演藝術之精湛表演藝術。

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▲「雲林縣白鶴獅製作技術推廣計畫」有中國醫藥大學北港分部10名來自美國的外籍學生參與推廣課程。（圖／記者王悉宇翻攝）

今年由雲林縣老塗獅藝陣文化發展協會以保存者之姿，爭取縣府經費補助，辦理「雲林縣白鶴獅製作技術推廣計畫」，攜手在地學生，包含北港鎮南陽國小、北港鎮朝陽國小與中國醫藥大學北港分部，共同完成100個彩繪紙糊獅頭，其中中國醫藥大學北港分部更有10名來自美國的外籍學生參與推廣課程，展現學生無限創意以及天真燦漫的色彩。

白鶴獅是由黃厚銘藝師傳承自黃清塗老師傅，黃厚銘藝師近年積極投入白鶴獅製作傳習，運用傳統糊紙工藝技術自製白鶴獅陣的表演裝備，對於白鶴獅陣有著積極傳承的決心，而這也是老塗獅的精神所在，更標舉著老塗獅與其他武館不同特色之處，並反映的是時代價值或流派特色，也是獅陣傳統知識與實踐系統的整體內涵。

▲「雲林縣白鶴獅製作技術推廣計畫」攜手在地學生，共同完成100個彩繪紙糊獅頭。（圖／記者王悉宇翻攝）

文化觀光處長陳璧君表示，「白鶴獅陣」保存者「雲林縣老塗獅藝陣文化發展協會」創立於1960年，現任會長為黃厚銘藝師。黃厚銘藝師不僅充分掌握白鶴獅製作技術，更熟悉相關知識與執行技巧，且積極培育後進及技藝傳承。此次北港老塗獅所推廣的「白鶴獅製作技術」傳承計畫，實際展現藝術耕耘從小扎根之用心，期許孕育更具厚度之雲林文化量能，讓本項傳統表演藝術及文化資產保存技術，得以生生不息。

▲此次北港老塗獅所推廣的「白鶴獅製作技術」傳承計畫，實際展現藝術耕耘從小扎根之用心，期許孕育更具厚度之雲林文化量能。（圖／記者王悉宇翻攝）