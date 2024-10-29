盼強化防洪提升居民安全　劉建國辦理大湖口溪橋梁改建說明會

▲提升雲林斗南大湖口溪防洪，立委劉建國舉辦大湖口溪橋梁改建說明會。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

今年7月凱米颱風凱米颱風帶來大量降雨，在台灣中南部造成嚴重災害，雲林縣大湖口溪更是氾濫成災。立委劉建國特地邀集第五河川分署分署長吳明華、台鐵公司嘉義工務段段長鄭盛宏、公路局雲嘉南工程分局分局長郭清水等人，至斗南鎮大湖口溪橋，與地方人士共同舉辦橋梁改建說明會。

立委劉建國指出，風災過後的翌日，曾於行政院長卓榮泰災後視察時，向院長建議拉高大湖口溪沿線橋體，讓水體能更加順利通過。而此次說明會，除政府相關單位外，斗南鎮農會總幹事張燕容、豐田村長沈英正、僑真里長沈春蜜、舊社里長葉永萌、林子社區發展協會理事長邱淑霞等地方人士亦有參加，顯示出對此改建的高度重視。

立委劉建國表示，大湖口溪沿線多座橋墩體積過大，形成隘口，導致排水不順，是造成水患的重要原因之一。未來將針對這些橋梁進行改建，擴大橋面，以提升排水量，減少洪水對居民的威脅。透過此次說明會，地方居民更了解橋梁改建的重要性，並對政府的積極作為表達感謝。未來，隨著橋梁改建工程的順利進行，相信能有效提升大湖口溪沿線的防洪能力，保障居民的生命財產安全。

▲立委劉建國邀第五河川分署分署長吳明華、台鐵嘉義工務段段長鄭盛宏、公路局雲嘉南工程分局分局長郭清水等人至斗南大湖口溪橋，與地方人士共同舉辦大湖口溪橋梁改建說明會。（圖／記者王悉宇翻攝）