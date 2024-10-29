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抗癌期間勤學練　34歲家扶媽媽考取芳療師證照迎新未來

▲雲林家扶中心家長成長方案辦理精油芳療課程，輔導9位家長成功考取國際芳療師證照，為家長們創造第二專長。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林家扶罹患甲狀腺癌的蔡聿之媽媽(中後站立者)，不畏治療的辛苦，以過人的決心與毅力考取國際芳療師證照。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林家扶中心推行「家長生涯發展方案」，10位服務家庭家長接受為期一年50小時的精油芳療課程訓練，日前公布「NAHA Level 1認證芳療師」考試即果，有康舋之、楊芯瑜、周衫杉、王宛筑、蔡聿之、鄭翠瓊、曾宸珆、林佩誼、劉菀庭等9位家長取得芳療師證照，面對未來自力脫貧的目標更邁進一大步。

雲林家扶社工游雅鈺說明，家長們準備芳療師證照考試，最難的事情是要背精油的英文名稱，相當吃力。李忠益社工也說，家長們平常在家要照顧小孩，為了芳療師考試，特別花時間到圖書館專心讀書，在考取這張證照後，對於有些原本就在從事美容工作的家長來說，多了一項專業的服務，也等於是多了一份收入的保障。

▲雲林家扶中心家長成長方案辦理精油芳療課程，輔導9位家長成功考取國際芳療師證照，為家長們創造第二專長。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林家扶中心家長成長方案辦理精油芳療課程，輔導9位家長成功考取國際芳療師證照，為家長們創造第二專長。（圖／記者王悉宇翻攝）

其中34歲的蔡聿之，丈夫因車禍癱瘓長期臥床，希望學習精油按摩有助舒緩丈夫復健時的痛苦，就在學習第3個月，竟意外發現罹患甲狀腺癌第一期，但「生病並不是逃避學習的藉口」，她邊接受治療邊學習，完成50小時培訓，更取得芳療師證照。蔡聿之期待有一天可以開立精油芳療工作室，幫助更多為身體疾病困擾的人。

雲林家扶中心主任廖志文表示，透過「家長生涯發展方案」，帶領家長們第二技能技能培育、資產累積、理財規劃，讓家長們更具備就業競爭力，有專業證照就業以達脫貧目標。很開心能幫助到9位家長獲得NAHA認證芳療師證照，幫助自己也幫助家庭創新的幸福與未來。

▲雲林家扶中心家長成長方案辦理精油芳療課程，輔導9位家長成功考取國際芳療師證照，為家長們創造第二專長。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林家扶家長方案的家長們展現專業學習的成果，詳細介紹每一款精油的調配比例與輔助功效。（圖／記者王悉宇翻攝）

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