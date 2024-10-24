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「喪屍煙彈」頻釀禍！高雄刑大動起來了　前進校園反毒宣導

▲高雄市刑大人員進到校園反毒宣導 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市刑大人員進到校園反毒宣導 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

依托咪酯(Etomidate)，俗稱「喪屍煙彈」，因青少年濫用日益嚴重，行政院業於113年8月5日公告其為毒品危害防制條例第2條第2項分級之第三級毒品，為了防治喪屍煙彈，高雄市刑大人員前進校園進行反毒宣導。

依托咪酯原本為管制用藥，是一種作用於中樞神經鎮定劑，藥效來得快，也去得快，屬於短效麻醉藥。近期被不肖人士將依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯等加熱製成電子煙油，施用後會出現肌肉顫抖、精神混亂宛如「喪屍」，且過量有昏迷、死亡風險，長期濫用可能對腦部及內分泌系統造成不可逆的損害。網路販售名稱亦有「上頭煙彈」、「神奇煙彈」、「麻醉煙彈」、「睡眠煙彈」等。

▲高雄市刑大人員進到校園反毒宣導 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲依托咪酯(Etomidate）自8月5日公告成為三級毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

依托咪酯(Etomidate）自8月5日公告成為三級毒品後，高市警全力緝毒經檢驗確認為依托咪酯有45件，另10月執行全國性「喪屍煙彈專案」亦查獲64件87人，目前均送中央鑑驗並向上溯源中。警察局結合市府毒防局、教育局等相關局處，深入社區與校園，持續利用各項活動場合落實反毒宣導，近兩月針對新興毒品、喪屍菸彈等宣導，共有126場次，協助全民認識、遠離毒品。

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