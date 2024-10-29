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清寒青年18歲職畢加入「青年領航計畫」扛錢程！每月多領1萬

▲今年剛滿18的廖晏岑參加「青年就業領航計畫」，提早進入職場之外，更增加每月1萬元津貼，無後顧之憂地累積實務經驗。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲今年剛滿18的廖晏岑參加「青年就業領航計畫」，提早進入職場之外更增加每月1萬元津貼，無後顧之憂地累積實務經驗。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

勞動部與教育部攜手推動「青年就業領航計畫」，幫助高中職應屆畢業生先進入職場探索，再決定是否升學，計畫期間提供每人每月1萬元津貼，讓青年無後顧之憂地累積實務經驗，最長補助3年；這項計畫已執行5年，成功幫助近2000名青年提早確認職涯方向，今年剛滿18的廖晏岑，就是計畫的成功案例之一。

廖晏岑畢業於美工科，來自一個經濟較清寒的家庭，自小父母離異，看著媽媽用包檳榔的微薄收入撐起一家5口，從小她便希望能分擔母親的壓力，高中時期靠著半工半讀貼補學費，高職畢業後看著辛苦的媽媽每月還在為房租苦腦，毅然決然投入職場，在學校老師的分享下獲知了「青年就業領航計畫」這項訊息，最終選擇先參加計畫。

▲今年剛滿18的廖晏岑參加「青年就業領航計畫」，提早進入職場之外，更增加每月1萬元津貼，無後顧之憂地累積實務經驗。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲廖晏岑透過職場導師的手把手教學，逐漸掌握了工作要領，學會管理訂貨、管控貨量等關鍵職能。（圖／記者王悉宇翻攝

廖晏岑在勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心的協助下，今年8月進入達美樂工作，從門市服務的基礎開始學起，最初面對內外場的繁忙情況時，時常感到手忙腳亂，然而，透過職場導師的手把手教學，她逐漸掌握了工作要領，學會了管理訂貨、管控貨量等關鍵職能，這段工作經歷不僅讓她快速提升了自己的職場技能，也讓她提早確立了自己對餐飲服務行業的熱情與興趣。

對於廖晏岑來說，這份工作不僅讓她改善家中的經濟情況，也啟發了她創業的夢想，期待拿著參與計畫兩年後的這筆24萬獎金跟家人一起用餐車創業，「我想和家人一起走向幸福」她帶著一絲靦腆表達了心中堅持的夢想；她也鼓勵還在升學與就業間徘徊的同學加入計畫，可以提早了解職場世界，將來如果決定繼續升學，也可以為自己賺取學費。

勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心廖家偉主任強調，「青年就業領航計畫」不僅提供津貼，還配有職場導師的指導，協助青年熟悉工作流程，快速融入職場，雇主亦可以申請每人每月5000元的訓練指導費，最長可發給24個月，鼓勵企業積極參與計畫。

另外，針對青年，除了領航計畫，勞動部也推出「初次尋職青年穩定就業計畫」，針對15至29歲首次尋職的青年提供額外的經濟支持，最高可獲得4.5萬元的尋職津貼及就業獎勵金，進一步協助青年順利邁向職場，找到屬於自己的道路。

▲今年剛滿18的廖晏岑參加「青年就業領航計畫」，提早進入職場之外，更增加每月1萬元津貼，無後顧之憂地累積實務經驗。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲廖晏岑期待拿著參與計畫兩年後的這筆24萬獎金跟家人一起用餐車創業，「我想和家人一起走向幸福。」（圖／記者王悉宇翻攝）

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