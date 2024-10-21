一步一腳印走訪故鄉　雲林縣警局健走活動連結警民關係

▲雲林縣警察局於假日休息時間規劃充滿溫馨的「雲警行腳，足愛雲林」健走活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局為推廣健康生活理念，並喚起社會對弱勢青少年的關懷，於假日休息時間規劃充滿溫馨的「雲警行腳，足愛雲林」健走活動，邀集員警、警友會、地方仕紳及少輔會高關懷少年、慈善團體沐馨協會弱勢兒少等百餘人，以一步一腳印走訪轄區鄉鎮，踏上探索之旅，藉由行腳健行促進警民和諧關係。

第一場行腳活動本月19日起程，由局長李建民、警友會理事長吳政憲率領一級主管及活動人員由警察局出發，沿途行經公正、榴中兩所派出所，慰勉執勤員警辛勞。少年們很少有機會出遊或觀察自己生活周遭的事物，藉此機會向員警們詢問斗六的歷史背景以及相關物產，瞬間拉近彼此距離。

▲雲林縣警察局透過這次行腳活動，不僅增強了警察同仁及青少年們的身心健康，攜手感受及體驗不一樣的故鄉，。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

隊伍持續前往信大電視台，由工作人員帶領參觀攝影棚並了解新聞播報以及電視節目錄製的過程，讓第一次看到攝影棚的孩子們均感到新鮮有趣。行腳活動串聯了各鄉鎮的在地特色與地方小吃，品嚐林內教芋部品嘗芋頭挫冰，綿密鬆軟的芋頭冰清涼消暑也為活動畫下完美句點。

▲「雲警行腳，足愛雲林」前往信大電視台，由工作人員帶領參觀攝影棚並了解新聞播報以及電視節目錄製的過程，。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局局長李建民表示，行腳活動不僅能促進健康，亦能夠增進彼此之間的默契與合作。鼓勵同仁們能夠以正當休閒取代飲宴，做個健康快樂的警察，在行腳過程中，也能夠發現並解決地方上的問題，提升警察服務品質。

受邀的社福團體沐馨協會的張同學說，很喜歡警察局各式各樣的活動，都很溫馨有趣，這些警察叔叔阿姨沿路很照顧我們，原來不是我們想像中的嚴肅。」「平常都當夜貓子生活作息不正常，這次參加活動一大早就要起床，一口氣走了十幾公里，有點累但這也是對自己體能上的突破，很高興可以走完全程。」少輔會高關懷少年陳同學靦腆的說。

▲「雲警行腳，足愛雲林」前往信大電視台，由工作人員帶領參觀攝影棚並了解新聞播報以及電視節目錄製的過程，。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局強調，透過這次行腳活動，不僅增強了警察同仁及青少年們的身心健康，攜手感受及體驗不一樣的故鄉，大啖雲林地方必吃100碗美食，讓警民關係更貼近，了解他們的需求，並且在未來的工作中，能夠更有針對性地提供服務，共同為雲林縣的治安與民生福祉努力。

▲活動尾聲前往品嚐林內教芋部品嘗芋頭挫冰，綿密鬆軟的芋頭冰清涼消暑也為活動畫下完美句點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）