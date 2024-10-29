紅茶、綠茶選哪種才健康？醫：喝對了可預防慢性病

▲依據個人健康需求，適量飲用紅茶或綠茶都能為身體帶來益處。（示意圖／pixabay，下同）

文／每日健康

紅茶和綠茶到底哪個更好？對此，懿安泌尿科診所院長呂謹亨點出，綠茶在抗癌、抗氧化及促進新陳代謝方面的研究證據較多，尤其是對攝護腺健康有顯著的保護作用；紅茶則在心血管健康和改善血糖控制方面表現良好，建議依據個人健康需求，適量飲用紅茶或綠茶都能為身體帶來益處。

呂謹亨在臉書專頁《泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師》發文提到，紅茶和綠茶都來自茶樹（Camellia sinensis），但因為製作過程不同，所以兩者在健康效益上展現出不同的特點，綠茶富含兒茶素，有助於中和自由基，減少氧化壓力，從而降低心血管疾病、癌症等慢性病風險，而且綠茶的抗炎特性對於預防與炎症相關的疾病，包括心臟病和糖尿病，具有保護作用​ ；反觀紅茶中的兒茶素較少，抗氧化劑主要來自茶黃素和茶紅素，雖然這些物質在抗氧化效力上稍遜於綠茶中的兒茶素，但它們也對減少氧化壓力和發炎反應有幫助，特別是對於維持心血管健康與降低壞膽固醇有益​。

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呂謹亨指出，綠茶被認為對於降低血壓和預防動脈硬化有顯著效果，這是因為綠茶中的兒茶素能夠改善血管內皮功能，促進血流和降低血液中的低密度脂蛋白（LDL）膽固醇，而紅茶中的多酚類物質同樣能幫助改善血液循環、降低血壓，研究顯示，長期飲用紅茶能降低中風風險，特別是針對有心血管疾病高風險的人群；而且綠茶的抗炎和抗氧化作用對於改善泌尿系統的整體健康有幫助，特別是在減少炎症和細胞損傷方面；另有許多科學文獻指出，綠茶中的EGCG可以抑制攝護腺癌細胞的增長，並有助於降低罹患良性攝護腺肥大的風險、減少攝護腺的發炎，從而改善排尿困難等與攝護腺肥大相關的症狀​，而紅茶對於攝護腺健康的研究相對較少，具體效果仍待更多研究確認。

▲綠茶對於降低血壓和預防動脈硬化有顯著效果。

呂謹亨透露，多項研究表明，綠茶中的兒茶素能夠提升熱量消耗，並促進脂肪分解，有助於控制體重，紅茶也具有一定的代謝調節功能，特別是其內含的多酚物質可幫助調節血糖水平，對於糖尿病患者或血糖偏高的人群有潛在益處；要注意的是，紅茶的咖啡因含量通常較高，有助於提升專注力和警覺性，卻可能會導致一些人出現失眠或焦慮的情況，綠茶的咖啡因含量則較低，對於想要獲得溫和提神效果、又不想過量攝取咖啡因的人來說，是一個更好的選擇。

呂謹亨總結，綠茶在抗癌、抗氧化及促進新陳代謝方面的研究證據較多，尤其是對攝護腺健康有顯著的保護作用；紅茶則在心血管健康和改善血糖控制方面表現良好，建議根據個人健康需求，適量飲用紅茶或綠茶都能為身體帶來益處。