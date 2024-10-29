日本宮城縣推公務員「周休3日」！　只要滿足1條件就可申請　

▲日本宮城縣政府預計2026年開放全體職員申請周休三日。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本宮城縣近日宣布，將於2026年4月起導入「周休三日制」，屆時所有任職於縣政府內的職員都可以自由選擇此項上班方式。待新制上路後，宮城縣將成為東北第一個全面開放周休三日的地方政府。

根據《宮城電視台》報導，宮城縣政府計畫導入全職員適用的「周休三日制」，而選擇周休三日的員工則必須延長每天的工作時間，將原本的「7小時45分」拉長，藉此換取多1天的休息日。

宮城縣政府雖然先前就已經引入「周休三日制」，但是僅限於有育兒或照顧家庭成員需求的職員申請，未來則會開放給所有職員自由申請。這項計畫預計2026年4月實施，正式上路後，宮城縣將成為東北地區首個推行全面周休三日的縣市。

此外，宮城縣還計畫推出「回歸招募」（カムバック採用）制度，允許曾經離職或轉職的職員直接通過面試或是論文等程序重新回到縣政府工作，以確保政府單位能夠隨時補充擁有經驗的專業人才，補足所需的即戰力。

宮城縣表示，新制旨在提供更加靈活的工作模式，以滿足職員多元化的生活方式。不僅如此，縣政府目前因為應徵人數不足導致人力短缺，希望藉由擴大徵才管道，吸引更多人才應聘。