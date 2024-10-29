仲介「80櫻花妹」到韓國賣淫！名單驚見AV女優　單次價碼曝

▲南韓一名男子因仲介日本籍女子跨海賣淫，因此被判2年徒刑。（示意圖／資料照）



記者王佩翊／編譯

南韓一名男子因為仲介80名日本女性到南韓海外賣淫，因此被判2年有期徒刑。值得注意的是，男子長期大規模經營應召站，還以「來自列島的少女們」作為宣傳賣點大打廣告，而在賣淫妹名單中，更是出現AV女優的名字。

根據《中央日報》報導，南韓一名30多歲的尹姓男子29日被首爾中央地方法院以違反性交易處罰法等罪名判處有期徒刑2年、5000萬韓幣罰金（約新台幣115萬元），並追徵2億8000萬韓幣（約新台幣648萬元）。

該名男子違反性交易處罰法，在南韓雇用日本籍女性跨海賣淫，其中更包括AV女優。而他的應召站管理人員朴某則被判處1年8個月有期徒刑及3000萬韓幣（約新台幣69萬元）的罰金。

首爾中央地方法院指出，尹某等人「透過招募日本女性從事長期、大規模的賣淫活動，罪行性質惡劣」，但考量到被告認罪且悔過，作出了相應判決。

尹某與朴某因自2023年11月至2024年5月間招募約80名日本籍女性進入南韓，並協助她們從事賣淫活動，因此被起訴。

調查顯示，尹某等人以「來自列島的少女們」之名義，在網路上投放廣告，吸引買春客，並在首爾及京畿道的多家旅館安排賣淫服務。其中，AV女優的價碼還會比一般賣淫妹更高，單次性交易金額高達130萬韓幣至250萬韓幣（約新台幣3萬至5.7萬元）。