鼓勵宗教活動淨化人心！花蓮重申補助規定　持續改善補助機制

▲▼花蓮縣府推動宗教教化人心、端正風俗及公益慈善等活動並訂有明確補助作業規定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為發揮宗教改善社會風氣、安定人心之功能，花蓮縣政府持續推動宗教團體辦理教化人心、端正風俗及公益慈善等相關活動，對於鼓勵辦理宗教活動訂有明確補助作業規定，也持續在改善調整補助機制，確保資源合理運用及制度的完善。

縣府表示，針對補助宗教團體辦理宗教活動，訂有「花蓮縣政府受理民間團體申請補助辦理宗教活動審核作業要點」，對於補助對象、補助活動範圍、一般性及政策性等不同活動性質的補助標準、不予補助之項目、應備申請資料、核銷作業等項目，均有明確的標準及限制規定。

縣府依規定審查申請單位資格、活動類型及申請資料是否完備等，並針對活動舉辦天數、全國性或地方性不同的活動規模、經費編列的合理性、活動內容的豐富性及觀光推動的影響力等多方面綜合考量，如辦理祈福法會、彌撒祈禱、遶境巡禮、中元普渡、聖誕祝壽、周年慶典或是其他特殊宗教節目如天梯祈福、神官將醒獅民俗藝陣、布袋歌仔戲酬神表演、神明巡狩、炮炸寒單、城隍夜巡、耶誕報佳音等，不同活動性質有不同需求，根據活動需求及經費評估補助金額，又為加強輔導宗教團體對相關補助規定的知能，也透過辦理宣導說明會，協助宗教團體瞭解最新規定，減少申辦案件資料缺漏及補正情形，改善案件辦理品質。

宗教文化和人民生活息息相關，讓宗教文化永續傳承及和諧交流是縣府積極努力的目標。為營造有利宗教活動與觀光發展之環境，縣府透過優化補助相關規定，協助宗教文化推動，輔導宗教團體健全發展。未來也將持續支持宗教團體舉辦宗教文化相關活動，並鼓勵納入宗教文化學習課程，以促進宗教傳承及社會和諧。

