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食品廠獲勞動部近30萬輔具補助　協助中高齡排除工作障礙

▲忠鴻興食品公司透過勞動部「中高齡者職務再設計」方案，改善工作流程及輔具增購補助，提供中高齡員工更適合的就業環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲忠鴻興食品公司透過勞動部「中高齡者職務再設計」方案，改善工作流程及輔具增購補助，提供中高齡員工更適合的就業環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新營區主要生產冰品的忠鴻興食品公司，員工有超過5成為中高齡勞工，公司有感員工年齡漸增已不堪長期負重，透過勞動部雲嘉南分署新營就業中心安排中高齡輔導顧問團協助改善工作環境及作業流程，還申請「中高齡職務再設計」方案獲近30萬元輔具補助，大讚勞動部改善中高齡就業環境的用心！

▲忠鴻興食品公司透過勞動部「中高齡者職務再設計」方案，改善工作流程及輔具增購補助，提供中高齡員工更適合的就業環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為因應超高齡社會來臨、勞動結構年齡攀升，勞動部積極推動「中高齡者職務再設計」方案，並網羅各界專家代表成立中高齡就業輔導團，透過顧問評估提供就業輔具、改善工作設備及調整工作方法等措施，幫忙企業讓中高齡員工提升續航力、穩定就業，按企業所申請的人數，每人每年最高可申請10萬元的補助。

忠鴻興食品連姓老闆娘說，公司的員工過半數都是45歲以上，許多都是長久以來一起打拼的夥伴，近年都因年齡增長逐漸無法負擔工作帶來的問題，譬如過往冰品製程需仰賴員工徒手搬運重達50公斤的原物料至煮料機具，煮好後又須裝於桶內再搬運至推車上，每天平均需搬運近千公斤，時常有閃到腰或肩頸疼痛的狀況，雖想改善工作流程跟機具，但卻不知從何下手，所幸在親友的告知下得知勞動部有相關資源可運用，便立即向新營就業中心洽詢。

▲忠鴻興食品公司透過勞動部「中高齡者職務再設計」方案，改善工作流程及輔具增購補助，提供中高齡員工更適合的就業環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新營就業中心在了解忠鴻興食品所遇到的困境後，就迅速安排中高齡就業輔導團進場評估，除針對改善工作流程及環境提出具體方案，更評估中高齡員工需求建議增添電動不銹鋼油壓昇降平台車及全電動油壓拖板車，大幅減輕其體力負荷，還獲得近30萬元的輔具補助，連姓老闆娘非常感謝勞動部的協助，更鼓勵企業善用政府資源，提供員工更好的就業環境。

▲忠鴻興食品公司透過勞動部「中高齡者職務再設計」方案，改善工作流程及輔具增購補助，提供中高齡員工更適合的就業環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉邦棟還說，勞動部為落實「中高齡者及高齡者就業促進法」，提升中高齡者勞動參與、促進高齡者就業，積極推動各項補助措施，包括「繼續僱用高齡者」、「職場學習再適應」及「中高齡僱用獎勵」等，歡迎有用人需求的企業踴躍提出申請，善用壯世代人才、搶占用人先機，相關資訊請上台灣就業通 (https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢，或電洽06-6985945#1199由專人為您服務。

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