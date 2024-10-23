電巴國家隊有新生力軍「鴻華10月底加入」　明年底掛牌達4千輛

▲電動大客車國家隊10月底將達4家。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

政府推動2030年大客車全面電動化，並鼓勵電動巴士國產化，目前國內已有3家國產化電動巴士的國家隊，包括華德、成運、創奕外，據悉，電巴國家隊也將增加為4家，鴻華預計10月底前也將公告加入車輛電動化推動計畫。

目前國內電動巴士領牌數截至9月止，已有1925輛，政府推動2030年客運車輛電動化推動計畫，113年至119年，總經費643億元，並鼓勵國內車商製造國產化電動巴士，目前已有3家車商完成申請，包括華德、成運、創奕，據悉，鴻華也已通過申請，預計10月底前公告，讓電動巴士國家隊增加為4家。此外，另還有3家車商申請中。

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根據統計，今年9月掛牌國產化的電動大客車已有1876輛，113年年底樂觀估計，可多掛牌車輛數56輛，總計可達1932輛；此外，113年核定縣市政府車輛2080輛，樂觀估計114年底可掛牌上路，明年底電動巴士樂觀上看4000輛。

為鼓勵業者購入電動巴士，公路局規定，電動巴士車體基本補助370萬元，若另有裝設智慧化設備等，每輛車體最高補助670萬元。

根據規定，電動巴士補助須購買國產化電動車，車輛要有10項國產化項目，包括取得交通部國內大客車製造廠自主設計開發能力資格、採用國產車身總成、智慧化系統、整車控制系統、底盤車架、電能補充系統國產化、馬達國產化、驅動器國產化、電池組國產化、電池管理系統國產化。

根據公路局目標，2030年將推動市區客運全面電動化，車輛數預估可高達1萬1700輛。