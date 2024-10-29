大同醫院換手經營　網爆留任「被離職」年資沒了...院方斥假消息

▲高雄市立大同醫院明年將由長庚接手經營。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市立大同醫院明年起將由高醫大轉為長庚體系經營，日前有自稱院內醫護爆料，她選擇留任卻被要求填離職單，不僅12月的聖誕獎金、年資都沒了，長庚提出的留任5000元獎金也成一場空，無奈表示：「難道留下來的人是罪犯嗎？」不過大同醫院對此嚴正駁斥，從未下達命令逼迫員工提前離職，且勞工局派員查訪，也確認沒有員工向人資、工會反映，證實是假消息。

該名自稱是大同醫院現任員工的網友表示，為顧及家庭及穩定工作，他選擇留任，但是上週主管因他不元轉任高醫體系院區，請他立即依勞基法1個月前提出離職單，讓他不解：「我既然要繼續留任電鍋醫院，為何要填離職單？」

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網友也分析，他一旦提出離職後，就必須要在11月15日離職，直到12月31日前會呈現無業無收入狀況，不僅12月醫院給的聖誕獎金沒了，離職後年資也沒了，到長庚經營就變成新進人員。此外，長庚提出在8月31日前留任，每月提供5000元的留任獎金也會領不到。

網友無奈表示：「我是電鍋醫院員工，高醫憑什麼要我提離職單？勞工權益在哪？」主管甚至還告訴留任的同仁，若沒完成離職手續，長庚不會聘任，「我們只是一群想要一份穩定工作的員工，為何一直刁難欺騙我們、強迫我們開離職單！難道留下來的就是罪犯嗎？」

▲自稱大同醫院現任醫護爆料被主管逼離職。（圖／翻攝自fb／靠北護理師）

不過底下釣出不少大同現任醫護留言表示，「我們單位和隔壁單位都沒這件事，請問您是大同醫院哪個單位呢？」、「到目前為止，從來沒有聽過大同醫院的高層要求要留任的員工自動離職！明顯就是有人想要誤導、造謠！」台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳也表示：「不需要離職，因為大同市立醫院的員工，就不是高醫的員工，而且主管也沒有權利逼勞工離職。」

大同醫院對此表示，近日網路出現不具名爆料，指控高雄市立大同醫院主管逼迫員工於11月15日提前離職，影響年資與「聖誕獎金」一事，本院嚴正駁斥，院方從未下達命令逼迫員工提前離職，且高雄市勞工局已於10月28日派員至本院查訪，確認並無任何員工向人資部門或工會反映此事，證實無強制員工提前離職情況。

院方強調，高醫體系一向尊重員工自主選擇權及個人生涯規劃，無論員工決定留任高醫體系或新大同醫院，都是在為全體民眾的醫療福祉貢獻一己之力，高醫體系均非常感佩，也將提供全方位之協助，齊心協力共渡此轉換期間。

大同醫院也提出以下具體措施：

一、選擇留任高醫體系者：高醫保障員工薪資、福利與年資，並已安排員工於113年10月31日前至人力資源室簽署留任協議書，以便後續職務

安排。

二、選擇留任新大同者：目前所有薪資、福利與權益亦皆持續到12月31日，期間無需簽署任何變更契約文件。

三、選擇離職或退休者：依規定辦理，並提供必要協助，確保員工應得權益。

大同醫院強調，若員工對轉任或歸建高醫體系方案有任何疑問，請隨時向院方反映，院方將秉持透明、負責任的態度為所有員工提供協助與支持。同時，針對本事件發生，相信只是誤解，如有任何刻意散播假訊息行為，本院嚴正譴責並保留法律追訴權，以維護高醫體系聲譽與所有員工權益。