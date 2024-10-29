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大勢男團Stray Kids周六首登高雄世運　進場離場交通懶人包

外送用▲▼Stray Kids宣佈來台開唱！　11月登高雄世運主場館。（圖／翻攝自Facebook／Stray Kids）

▲Stray Kids周六登高雄世運主場館。（圖／翻攝自Facebook／Stray Kids）

記者賴文萱／高雄報導

全球大勢男團 Stray Kids 將於11月2日（六）在高雄世運主場館登場。交通局提醒，世運大道將於演唱會活動當天，中午12時開始實施交通管制至午夜24時，穿越性車流建議改道。因應人潮眾多，已規劃捷運加密班次及免費接駁車服務，建議歌迷盡量搭乘捷運、接駁車或步行前往，避免塞車或尋找車位延誤入場時間。

交通局說明，為維護參加民眾步行安全，世運大道11月2日12時至24時將全段封閉管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及接駁車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。

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▲▼大勢男團 Stray Kids 將於11月2日（六）在高雄世運主場館登場，交通懶人包。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼Stray Kids高雄開唱，交通懶人包。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼大勢男團 Stray Kids 將於11月2日（六）在高雄世運主場館登場，交通懶人包。（圖／記者賴文萱翻攝）

交通局預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

交通局補充，參加演唱會活動請盡量搭乘公共運輸，「搭捷運、不開車、少騎車、走路最健康」，有接送需求的民眾，請多加利用外圍捷運站臨停接送，搭捷運至紅線 R17 世運站出站，步行 5~8 分鐘即可抵達世運主場館。另外散場部分，捷運公司已規劃提高捷運疏運量能，縮短班距為3~4分鐘，維持散場動線順暢。

▲▼大勢男團 Stray Kids 將於11月2日（六）在高雄世運主場館登場，交通懶人包。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼Stray Kids高雄開唱，交通懶人包。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼大勢男團 Stray Kids 將於11月2日（六）在高雄世運主場館登場，交通懶人包。（圖／記者賴文萱翻攝）
 

此外，演場會場將安排免費接駁車，15時至19時提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場接駁車服務，21時30分至23時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁車服務。

本次活動機車臨時停放區規劃於世運主場館西北側及緯六路，開放時間為11月2日12時至23時，騎車前往的歌迷可加以利用，並請記得務必準時離場。

另會場依照慣例「絕不提供汽車停車位」，請民眾千萬不要開車來，以免因為找不到停車位延誤進場時間。 台鐵與高鐵為服務外地歌迷，將加開北上列車。相關交通管制及疏運措施，於活動當日將視人潮狀況彈性調整，並依現場執行措施為主。

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