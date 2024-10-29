循環容器擬擴及外送平台　彭啓明：不會增加消費者額外負擔

▲環境部長彭啓明說明循環容器計畫擴大到外送平台業者。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內外送市場蓬勃發展，也衍生許多垃圾問題，環境部研擬擴大循環容器計畫到外送平台，今邀集外送平台、連鎖餐飲業者開會討論，討論可行的營業模式。環境部長彭啓明表示，希望未來在外送平台也能提供消費者使用循環容器選項，且必須維持原有售價，不會造成民眾使用外送的額外負擔。

環境部今邀集兩大外送平台、連鎖餐飲業者、循環容器業者等共同進行餐飲外送包裝減量圓桌論壇，研議在外送平台開放消費者可選擇循環容器，討論可行的營業模式。

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彭啓明表示，訂外送餐點已是國人的習慣，若外送能成為綠色採購的一環，就可以減少更多一次性容器，尤其近年外送垃圾量增加很多，是資源循環、垃圾減量很重要的一環，今天會議是一個起步，樂見與會業者都有意願參與，環境部會促成營業模式，他並強調，不會因此造成消費者使用外送的負擔。

環境部資源循環署長賴瑩瑩說明，目前國內已有連鎖餐飲店提供循環容器、循環杯，據統計每年使用量約140萬個、換算每個月有12多萬個，已有初步成效，希望可以再擴大到外送平台，從現有已經提供循環容器的業者試辦，在外送平台上也提供消費者使用循環容器的選項，但容器歸還方式、安全衛生與成本等作業流程仍待討論。

賴瑩瑩表示，雖然成本會增加是必然的，但還是希望外送平台業者能提供使用循環容器的選項，foodpanda在台南曾有試辦案例，未來希望依循這樣的模式，請目前2大外送平台業者再就各自的外送熱區擬訂試辦計畫。

賴瑩瑩指出，希望在政府採購、企業進行內部教育訓練時，可以優先選擇有提供循環容器的餐飲業，今天只是初步與業者交換意見，暫時沒有推動的時間點，也沒有要法制化，希望業者能從企業社會責任為出發點，共同減少一次性垃圾的產生。