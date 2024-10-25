建商稱「碳費讓房價漲15%」　彭啓明：問了房仲說影響沒這麼高

▲《POP撞新聞》今專訪環境部長彭啓明說明碳費議題。（圖／翻攝自YouTube／POP Radio聯播網 官方頻道）



文／中央社

台灣明年起開徵碳費，外界擔憂物價上漲，環境部長彭啓明今天說，自己任內希望將民生物價通膨降至最低，他也透露曾跟房仲業者談，業者都承認碳費影響沒那麼高。

台灣明年正式進入排碳有價階段，2026年起排碳大戶必須支付碳費，環境部多次重申碳費制度對目前房價影響約0.1%，但仍有些業者會以碳費為由藉機哄抬房價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭啓明今天接受POP撞新聞專訪時再度提及此事，更透露自己曾收到檢舉電話，有人檢舉某個建商大老說碳費會讓房價漲10%至15%，要他去訪問那個建商大老，而自己也有找房仲業者談、問到底算多少，業者都承認沒有那麼高。

彭啓明強調，如果民眾去看房子遇到建商這樣說，歡迎大家跟環境部說，他會請人直接去好好教育、喝咖啡。

彭啓明也說，自己任內碳費徵收的原則是穩健上路，「絕對不要影響物價」，而且徵收碳費目的是精準打擊某些高碳排業者，並不會影響大家日常生活，現在很多日常生活的物價上漲都不是因為碳費，而是電價上漲、人力成本增加導致等。

不過，彭啓明也提到，未來當世界走到碳定價制度的時候，就會有綠色通膨，但現階段自己當部長期間會將民生物價通膨降到越低越好，「甚至不要發生。」